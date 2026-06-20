Lionel Messi Foul Row: মেসির 'লাল কার্ডের' দাবি নিয়ে ক্ষোভ আলজেরিয়ার, ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ

Lionel Messi Foul Row: মেসির 'লাল কার্ডের' দাবি নিয়ে ক্ষোভ আলজেরিয়ার, ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ
আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচ চলাকালীন এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে ফাউল করেন মেসি। টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায়, আর্জেন্টাইন অধিনায়ক প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে পিছন থেকে বুটের স্পাইক দিয়ে আঘাত করেন। কিন্তু ম্যাচের রেফারি তাঁকে শুধু সতর্ক করেন, লাল কার্ড দেখাননি।
ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে লিওনেল মেসিকে ঘিরে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে আলজেরিয়া। আর্জেন্টিনার অধিনায়কের একটি বিতর্কিত ঘটনার জেরে ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানিয়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশটি। তাদের দাবি, মাঠে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ালেও মেসিকে লাল কার্ড দেখানো হয়নি, যা ম্যাচ পরিচালনায় দ্বৈত মানদণ্ডের ইঙ্গিত দেয়। এই অভিযোগের পর বিশ্ব ফুটবলে আবারও শুরু হয়েছে মেসিকে ঘিরে পক্ষপাতিত্বের পুরনো বিতর্ক।
উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচ চলাকালীন এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে ফাউল করেন মেসি। টেলিভিশন রিপ্লে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, আর্জেন্টাইন অধিনায়ক প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে পিছন থেকে বুটের স্পাইক দিয়ে আঘাত করেন। কিন্তু ম্যাচের রেফারি তাঁকে শুধু সতর্ক করেন, লাল কার্ড দেখাননি।
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছে আলজেরিয়ান ফুটবল মহল। দেশটির ফুটবল ফেডারেশন ফিফার কাছে পাঠানো অভিযোগপত্রে দাবি করেছে, একই ধরনের ঘটনায় অন্য কোনো খেলোয়াড় হলে হয়তো সরাসরি বহিষ্কৃত হতেন। তাদের বক্তব্য, বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকাদের ক্ষেত্রে আলাদা মানদণ্ড প্রয়োগ করা হলে প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।
আলজেরিয়ার এই পদক্ষেপের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিতর্ক তীব্র হয়েছে। একাংশের মতে, মেসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা সমর্থকরা দাবি করছেন, ঘটনাটি অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং সেখানে লাল কার্ড দেওয়ার মতো গুরুতর কিছু ঘটেনি। তাঁদের মতে, ম্যাচের রেফারি এবং ভিএআর কর্মকর্তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে রেফারিং নিয়ে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে মেসির মতো বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী খেলোয়াড়কে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে।
এদিকে ফিফা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করেনি। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে কি না বা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়েও স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায়নি। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপের উত্তেজনার মাঝেই মেসিকে ঘিরে নতুন এই বিতর্ক ফুটবল দুনিয়ায় আলোচনার ঝড় তুলেছে। ফিফার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা এবং বিশ্বজুড়ে ফুটবল সমর্থকদের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More