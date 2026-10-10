Liverpool vs Manchester City: প্রতিটি ম্যাচই নতুন গল্পের জন্ম দেয়! লিভারপুল ম্যাচর আগে ফুটছেন সিটির হালান্ড

Liverpool vs Manchester City: প্রতিটি ম্যাচই নতুন গল্পের জন্ম দেয়! লিভারপুল ম্যাচর আগে ফুটছেন সিটির হালান্ড
Liverpool vs Manchester City: রবিবার আনফিল্ডে লিভারপুলের বিরুদ্ধে নামছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগের সেই ডার্বির আগে উত্তেজনায় ফুটছেন ম্যান সিটির তারকা আর্লিং হালান্ড।
Published on: Oct 10, 2026, 14:09:15 IST
By HT Bangla
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Liverpool vs Manchester City: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই পরাশক্তি—লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার সিটি। ঐতিহ্যবাহী অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামে এই জমজমাট লড়াইয়ের আগে সিটির তারকা স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ডের মন্তব্যে উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে। দলের দুর্দান্ত ফর্ম এবং নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতির রোমন্থন করে নরওয়েজিয়ান এই গোলমেশিন জানিয়েছেন, অ্যানফিল্ডের কঠিন মাঠেও ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকরা দারুণ একটি সময় কাটাবেন এবং জয় নিয়েই মাঠ ছাড়বে দল।
জিওস্টারে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হালান্ড তুলে ধরেছেন ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর গভীর আবেগের সম্পর্কের কথা। খেলাধুলা এবং সম্প্রচারের দুনিয়ায় জাঁকজমকপূর্ণ এই ম্যাচের আগে তাঁর এই বক্তব্য ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে আলাদা উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।
হালান্ড খোলামেলা আলোচনা করেছেন ব্রিটেনের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক যোগসূত্র নিয়ে। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান যে এই দেশটির প্রতি তাঁর আলাদা আবেগ কাজ করে। হালান্ডের কথায়, তাঁর মা দীর্ঘদিন ব্রিটেনে বসবাস করেছিলেন। যদিও তাঁরা ম্যানচেস্টারে থাকেননি, তবুও তাঁর বাবা ক্যারিংটনে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে নিয়মিত অনুশীলন করতেন।
নিজের শুরুর জীবনের কথা স্মরণ করে হালান্ড বলেন, তাঁর জীবনের প্রথম চার বছর কেটেছে এই দেশেই। তাঁর ভাই ও বোনের শৈশবের একটা বড় অংশও এখানে কেটেছে। ফলে মানসিকভাবে তিনি এই ক্লাব এবং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি নিজেকে কেবল একজন খেলোয়াড় হিসেবে নয়, বরং একজন সাধারণ সমর্থক হিসেবেও মনে করেন। সিটির ভক্তদের আবেগ তিনি নিজের ভেতরে অনুভব করতে পারেন বলেই জানিয়েছেন এই স্ট্রাইকার।
অ্যানফিল্ডের পরিবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হল্যাবা স্বীকার করেছেন যে সেখানে খেলা সবসময়ই এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই বিখ্যাত মাঠে তিনি যেমন জয়ের স্বাদ পেয়েছেন, তেমনই ড্র ও হারের অভিজ্ঞতাও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। তবে প্রতিটি ম্যাচই যে নতুন গল্পের জন্ম দেয়, সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।
ঐক্যের ডাক এবং ইতিবাচক মনোভাব
মাঠে নামার আগে দলের অন্দরে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন হালান্ড। তিনি বিশ্বাস করেন, কঠিন পরিস্থিতিতেও দলের খেলোয়াড়দের একসঙ্গে থাকা উচিত এবং একে অপরকে সমর্থন করা দরকার। জীবনের উত্থান-পতনের মাঝেও মুখে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রে বিশ্বাসী এই তারকা স্ট্রাইকার।
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