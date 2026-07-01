LPG Cylinder Price Slash: রান্নার গ্যাসের মূল্যে বড় স্বস্তি, এক ধাক্কায় সিলিন্ডারের দাম কমল ১৭৪ টাকা
১ জুলাই থেকে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এক ধাক্কায় ১৭৪ টাকা কমানো হয়েছে। নতুন দামে কলকাতায় একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩,০৮১ টাকা ৫০ পয়সা। তবে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি।
মাসের শুরুতেই স্বস্তির খবর পেল হোটেল, রেস্তরাঁ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ১ জুলাই থেকে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এক ধাক্কায় ১৭৪ টাকা কমানো হয়েছে। নতুন দামে কলকাতায় একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩,০৮১ টাকা ৫০ পয়সা। তবে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। কলকাতায় তার দাম আগের মতোই ৯৬৮ টাকা রয়েছে।
প্রতি মাসের প্রথম দিন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং আমদানি ব্যয়ের ভিত্তিতে তেল বিপণন সংস্থাগুলি এলপিজির নতুন দাম ঘোষণা করে। গত কয়েক মাস ধরে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলছিল। বছরের শুরুতে, ১ জানুয়ারি, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এক লাফে ১১১ টাকা বাড়ানো হয়। এরপর ফেব্রুয়ারিতে আরও ৪৯ টাকা এবং মার্চে ৩১ টাকা বৃদ্ধি পায়।
এপ্রিল মাসে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় ২১৮ টাকা বেড়ে যায়। মে মাসেও মূল্যবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত ছিল এবং জুন মাসে আরও ৫৩ টাকা দাম বাড়ানো হয়। টানা এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে হোটেল, রেস্তরাঁ, খাবারের দোকান এবং অন্যান্য ছোট ব্যবসায়ীদের পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল।
সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারেও জ্বালানির দাম তুলনামূলক স্থিতিশীল হয়েছে। ইরান-সংক্রান্ত উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর এলপিজি সরবরাহ ব্যবস্থাও আগের অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই কেন্দ্র বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার মূলত হোটেল, রেস্তরাঁ, ক্যাটারিং সংস্থা, মিষ্টির দোকান এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। ফলে এই মূল্যহ্রাসে ব্যবসায়ীদের খরচ কিছুটা কমবে এবং তার ইতিবাচক প্রভাব খাদ্য ও পরিষেবা খাতেও পড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।
তবে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য আপাতত স্বস্তি নেই। গৃহস্থালির ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গৃহস্থালির গ্যাসের দাম কমবে কি না, তা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের ভবিষ্যৎ দামের গতিপ্রকৃতি, ডলারের বিনিময় হার এবং কেন্দ্রের মূল্য নির্ধারণ নীতির ওপর। ফলে সাধারণ পরিবারের নজর এখন আগামী মাসের মূল্য সংশোধনের দিকেই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More