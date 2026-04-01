Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    LPG Gas Cylinder Prices April 2026: ভোটের মাসে ২১৮ টাকা বাড়ল LPG সিলিন্ডারের দাম! কলকাতায় রান্নার গ্যাসের দর কত?

    এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের চারটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচন আছে। আর সেই মাসের শুরুতেই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেল। কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দর কত থাকবে এপ্রিলে?

    Published on: Apr 01, 2026 12:22 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভোটের মাসে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত রাখা হল। কিন্তু লাফিয়ে বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। আর সেটা ১০ টাকা, ২০ টাকা বা ৫০ টাকা নয়; একধাক্কায় ১৯ কিলোগ্রাম বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হল ২০০ টাকারও বেশি। ইন্ডিয়ান অয়েলের তথ্য অনুযায়ী, ঘড়ির কাঁটা রাত ১২ টা ছুঁতেই ক্যালেন্ডারের পাতায় ১ এপ্রিল ভেসে উঠতেই কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ২১৮ টাকা। তার জেরে একধাক্কায় ২,২০০ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। যে গ্যাস সিলিন্ডার সাধারণ রেস্তোরাঁ, হোটেল-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

    এপ্রিলের শুরুতেই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএনআই)
    কোন শহরে কত দাম বাড়ল LPG সিলিন্ডারের?

    আর সেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম দিল্লিতে বেড়েছে ১৯৫.৫ টাকা। আবার মুম্বইয়ে প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম ১৯৬ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেখানে চেন্নাইয়ে ২০৩ টাকা বেড়েছে দাম। অর্থাৎ চারটি মেট্রো শহরের মধ্যে কলকাতায় সবথেকে বেশি বেড়েছে কলকাতায়। ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের আবহে গত ৭ মার্চ একদফায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছিল। তার আগে মার্চের পয়লা তারিখেও দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল।

    এপ্রিলে মার্চে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কত পড়বে?

    ১) দিল্লি: ২,০৭৮.৫ টাকা।

    ২) কলকাতা: ২,২০৮ টাকা

    ৩) মুম্বই: ২,০৩১ টাকা।

    ৪) চেন্নাই: ২,২৪৬.৫ টাকা।

    এপ্রিলে ভর্তুকিহীন ১৪.২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কত?

    ১) কলকাতা: ৯৩৯ টাকা।

    ২) দিল্লি: ৯১৩ টাকা।

    ৩) মুম্বই: ৯১২.৫ টাকা।

    ৪) চেন্নাই: ৯২৮.৫ টাকা।

    (বিস্তারিত পরে আসছে)

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes