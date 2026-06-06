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    Made in Pakistan Product:২০০৮-এ পাক-জঙ্গিরা নারকীয় নাশকতা চালায়,সেরাজ্যেই ধর্মীয় মেলায় বিক্রি ‘মেড ইন পাকিস্তান’ বেডশিট!

    মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি ধর্মীয় মেলা থেকে কেনা বিছানার চাদরে 'মেড ইন পাকিস্তান' ট্যাগ পাওয়ার অভিযোগ তুলে এক মহিলা বড়সড় দাবি করেছেন।  

    Published on: Jun 06, 2026 4:52 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ২০০৮ সালে ২৬/১১ র নারকীয় জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ইন্ধনে রক্তবন্যা বয়েছিল মহারাষ্ট্রের বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে। সেই মহারাষ্ট্রেরই পুনেতে এক মেলায় ‘মেড ইন পাকিস্তান’ (পাকিস্তানে তৈরি) লেখা এক বেডশিট বিক্রি ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড!

    ২০০৮-এ পাক-জঙ্গিরা নারকীয় নাশকতা চালায়, সেরাজ্যেই ধর্মীয় মেলায় বিক্রি ‘মেড ইন পাকিস্তান’ বেডশিট! (বাঁদিকে প্রতীকী ছবি, ডান দিকে ভাইরাল ক্লিপের ভিডিয়ো )
    ২০০৮-এ পাক-জঙ্গিরা নারকীয় নাশকতা চালায়, সেরাজ্যেই ধর্মীয় মেলায় বিক্রি ‘মেড ইন পাকিস্তান’ বেডশিট! (বাঁদিকে প্রতীকী ছবি, ডান দিকে ভাইরাল ক্লিপের ভিডিয়ো )

    মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি ধর্মীয় মেলা থেকে কেনা বিছানার চাদরে 'মেড ইন পাকিস্তান' ট্যাগ পাওয়ার অভিযোগ তুলে এক মহিলা বড়সড় দাবি করেছেন। ঘটনার পরই পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে, পূজা সরাফ নামের ওই মহিলা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি ভিডিও পোস্ট করে দাবি করেছেন যে, বুধবার, যেদিন হিন্দুরা 'সংকষ্টি চতুর্থী' উৎসব পালন করছিলেন, সেদিন পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের মোরায়া গোসাভি মন্দিরের একটি ধর্মীয় মেলা থেকে তিনি বিছানার চাদরটি কিনেছিলেন। মারাঠি ভাষায় ওই ভিডিয়োতে ওই মহিলাকে বলতে শোনা যায়,'প্রতি মাসে সংকষ্টী চতুর্থীর সময় একটি ছোট মেলা বসে। সেই মেলায় লোকেরা তাদের ছোটখাটো জিনিস বিক্রি করে। সেখান থেকে আমি দুই-তিনটি জিনিস কিনেছিলাম। আর সেখান থেকে একটি বিছানার চাদরও কিনেছিলাম।'

    এরপর ওই মহিলা বিছানার চাদরে লাগানো 'মেড ইন পাকিস্তান' লেবেলটি দেখিয়ে দাবি করেন যে, চাদরটি ধোয়ার সময় তিনি ট্যাগটি খুঁজে পায়। ওই মহিলাকে ভিডিয়োতে বলতে শোনা যায়, ‘আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার মতো অনেকেই ওখান থেকে চাদর কিনেছেন। আর এই জিনিসটা তাঁদের বাড়িতে চলে গেল।’ পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি)-র প্রক্সি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রাণঘাতী পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর গত বছর কেন্দ্র পাকিস্তান থেকে উদ্ভূত বা পাকিস্তান কর্তৃক রপ্তানিকৃত সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথেই পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে এবং ওই মহিলার অভিযোগ তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পায়নি, কিন্তু ভাইরাল ভিডিওটির ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নিচ্ছে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/Made In Pakistan Product:২০০৮-এ পাক-জঙ্গিরা নারকীয় নাশকতা চালায়,সেরাজ্যেই ধর্মীয় মেলায় বিক্রি ‘মেড ইন পাকিস্তান’ বেডশিট!
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