MS Dhoni: IPL-কে বিদায় মহেন্দ্র সিং ধোনির! বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি, ২০২৭ মরশুমে নতুন ইনিংস শুরু মাহির
MS Dhoni: ২০০৮ সালে টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই চেন্নাই সুপার কিংসের অন্যতম ভরসা ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁর নেতৃত্বে দল পাঁচবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি উইকেটকিপার এবং ব্যাটার হিসেবে দলকে নেতৃত্ব ও নির্ভরতা জুগিয়েছেন।
MS Dhoni: ভারতীয় ক্রিকেট এবং ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (IPL)-এর ইতিহাসে একটি বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটল। দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের বর্ণাঢ্য খেলোয়াড়ি জীবনের পর অবশেষে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক তথা চেন্নাই সুপার কিংসের (Chennai Super Kings) প্রাণভোমরা মহেন্দ্র সিং ধোনি (Mahendra Singh Dhoni)। তবে বাইশ গজ থেকে ব্যাট-প্যাড চিরতরে তুলে রাখলেও সিএসকে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে না। আগামী ২০২৭ সালের আইপিএল মরশুমে চেন্নাই সুপার কিংসের অফিশিয়াল ‘টিম মেন্টর’ বা পরামর্শদাতা হিসেবে নতুন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন ‘ক্যাপ্টেন কুল।’
২০০৮ সালে টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই চেন্নাই সুপার কিংসের অন্যতম ভরসা ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁর নেতৃত্বে দল পাঁচবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি উইকেটকিপার এবং ব্যাটার হিসেবে দলকে নেতৃত্ব ও নির্ভরতা জুগিয়েছেন। গত কয়েকটি মরশুম ধরে তাঁর ফিটনেস ও খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল, যার অবসান ঘটল এই আনুষ্ঠানিক অবসরের মধ্য দিয়ে। মঙ্গলবার আইপিএলের রিটেনশন তালিকা প্রকাশের ঠিক প্রাক্কালে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে এক আবেগঘন বিবৃতিতে এই বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। আর এই খবরের পরেই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি ‘মাহি’ ভক্তদের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে—খেলোয়াড় হিসেবে তাঁকে আর মাঠে দেখা যাবে না এই যেমন একদিকে বিষাদের, তেমনই ডাগআউটে তাঁকে মেন্টরের ভূমিকায় পাওয়ার আনন্দ অন্যপ্রান্তে।
এক বিবৃতিতে চেন্নাই সুপার কিংস লেখে, ‘চেন্নাই সুপার কিংসের টিম মেন্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। অসংখ্য জয়, চ্যালেঞ্জ এবং স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল থেকে যাবে। আমাদের যাত্রাপথের শুরু থেকে হৃদয়ে রয়েছেন তিনি।’ বিবৃতির শেষে সিএসকে লেখে, ‘চেন্নাইকে গর্বিত করা থেকে শুরু করে পরের প্রজন্ম তৈরি, সুপার কিংসের সঙ্গে থালা চিরকাল থাকবে। চেন্নাই সব সময়ই ওঁর ঘর হয়ে থাকবে।’ খেলোয়াড় হিসেবে ৭ নম্বর জার্সিতে ধোনিকে আর মাঠে দেখা না গেলেও, দলের রণকৌশল তৈরি ও তরুণ খেলোয়াড়দের দিকনির্দেশনা দিতে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চায় সিএসকে কর্তৃপক্ষ। সেই লক্ষ্যেই তাঁকে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০০৮ সালে আইপিএলের শুরু থেকে চেন্নাইয়ের সঙ্গে রয়েছেন ধোনি। তার ঠিক আগের বছর ২০০৭ সালে তিনি ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। তাঁর সুচতুর ট্যাকটিকস, ঠান্ডা মাথার নেতৃত্ব এবং ফিনিশিং দক্ষতার জাদুতে ভর করে চেন্নাই আইপিএলের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মোট পাঁচবার শিরোপা জিতেছে। আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল অধিনায়ক ও ব্যাটার হিসেবে ধোনি মোট ২৭২টি ম্যাচ খেলে ৫,৩১৪ রান সংগ্রহ করেছেন। বয়সের ভার ও ফিটনেস সংক্রান্ত নানা জল্পনা চললেও গত কয়েক মরশুম ধরে তিনি ফিনিশার হিসেবে দলের হয়ে নিজের দায়িত্ব শতভাগ পালন করে গিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ২০২০ সালেই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি, তবে এ বার আইপিএলের পিচ থেকেও পুরোপুরি সরে দাঁড়ালেন ধোনি।
প্রিয় তারকার খেলোয়াড়-জীবনের বিদায়ে আবেগপ্রবণ পড়েছেন দলের মালিক এন শ্রীনিবাসন। তাঁর কথায়, 'ধোনি ছাড়া সিএসকে-র কোনও অস্তিত্ব নেই। গত দু'দশক ধরে আমরা একসঙ্গে পথ হেঁটেছি। সাফল্য, ব্যর্থতা—সবকিছু ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের এই মজবুত সম্পর্কের মূল কারণ, আমরা কখনও একে অপরের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি।' ২০০৮ সালের নিলামের স্মৃতি টেনে তিনি আরও বলেন, 'আমিই জেদ ধরেছিলাম ধোনিকে দলে নিতে। সেটাই আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত। ওর ট্রফি জয় দিয়ে নয়, মানুষ হিসেবে ও কতটা বড়, সেটাই আসল।' ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের মতে, তরুণ ক্রিকেটারদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করা, দলের রণকৌশল সাজানো এবং ডাগআউটে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সঠিক প্রয়োগের জন্য মেন্টর হিসেবে ধোনির চেয়ে উপযুক্ত বিকল্প আর কেউ হতে পারত না। খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় নিলেও ‘থালা’র এই নতুন ইনিংস চেন্নাই শিবিরকে আগামী দিনে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।