‘কোথাকার পুরুষোত্তম? রাম মন্দিরে কোনও দিন যাব না, সীতার প্রতি অবিচার করেছেন রাম!’ বিতর্কিত মন্তব্য মমতাপন্থী সাংসদের
সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের আসন্ন অযোধ্যা সফরের আবহে এবার রাম মন্দির নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি জীবনে কখনও অযোধ্যার রাম মন্দিরে যাবেন না।
অযোধ্যার রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের আসন্ন অযোধ্যা সফরের আবহে এবার রাম মন্দির নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি জীবনে কখনও অযোধ্যার রাম মন্দিরে যাবেন না। শুধু তাই নয়, ভগবান রামকে ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচলিত ধারণা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।
সম্প্রতি সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের ১২ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রাম মন্দির দর্শনে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার উত্তরেই কীর্তি আজাদ নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর বক্তব্য, দেশে অসংখ্য দেবদেবী রয়েছেন। তাহলে শুধু রামকেই কেন বিশেষভাবে সামনে আনা হবে? তিনি বলেন, কখনও রাম মন্দিরে যাবেন না। কারণ, তাঁর মতে, রামায়ণের কাহিনিতে সীতার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল, তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
কীর্তি আজাদের যুক্তি, সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও তাঁকে দুই সন্তানকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন করেন, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিলেন, তাঁকে কীভাবে ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ বলা যায়? তাঁর কথায়, তিনি মিথিলা অঞ্চলের মানুষ। সীতা মিথিলার কন্যা। তাই সীতার প্রতি হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর আবেগ রয়েছে। সীতার সম্মানের প্রশ্নে তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরবেন না বলেও জানিয়েছেন।
নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কীর্তি আজাদ বলেন, তিনি কামাখ্যা মন্দিরে যান, দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালী, কালীঘাট এবং দিল্লির কালী মন্দিরেও পুজো দেন। মা কালীর উপাসক হওয়ায় তিনি কি হিন্দু নন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি শুধু রামকে কেন্দ্র করেই ধর্মীয় রাজনীতি করছে। কৃষ্ণসহ অন্য দেবদেবীদের যেন রাজনৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।
শুধু ধর্মীয় বিতর্ক নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতেও আক্রমণ করেছেন কীর্তি আজাদ। তাঁর বক্তব্য, সাধারণ মানুষের আসল সমস্যা চাকরি, মূল্যবৃদ্ধি এবং পেট্রোল-ডিজেলের দাম। সরকারকে এই বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমিয়ে ৩৫ টাকা করার কথাও বলেছেন। পাশাপাশি দূষণ নিয়ে রাজনৈতিক দোষারোপের বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুলেছেন, দূষণের জন্য বারবার পাকিস্তান বা পাঞ্জাবকে দায়ী করা হবে কেন?
ছাত্রদের আন্দোলনকে নকশাল এবং কৃষকদের আন্দোলনকে খালিস্তানি বলে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিরোধীদের আন্দোলনকে দুর্বল করতে বিভিন্ন তকমা ব্যবহার করা হচ্ছে।
এদিকে অখিলেশ যাদবের অযোধ্যা সফর ঘিরেও তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আগামী ১২ ডিসেম্বর স্ত্রী ডিম্পল যাদব, ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে অযোধ্যায় যাওয়ার কথা তাঁর। প্রথমে হনুমানগড়িতে পুজো দিয়ে পরে রাম জন্মভূমি মন্দিরে রামলালার দর্শন করবেন তিনি। পাশাপাশি সাধু-সন্ত ও মহন্তদের সঙ্গে সাক্ষাতেরও পরিকল্পনা রয়েছে।
অখিলেশের এই ঘোষণাকে ঘিরে বিজেপি ইতিমধ্যেই কটাক্ষ করেছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্য, অযোধ্যায় আসার আগে অখিলেশকে রামভক্ত ও সাধু-সন্তদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টির বক্তব্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়, এর সঙ্গে রাজনীতিকে জুড়ে দেওয়া উচিত নয়।
সব মিলিয়ে, একদিকে অখিলেশের রাম মন্দির দর্শনের পরিকল্পনা, অন্যদিকে কীর্তি আজাদের বিতর্কিত মন্তব্য—সব মিলিয়ে রাম মন্দিরকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে শুরু হয়েছে ধর্ম ও ভোটের অঙ্ক। আগামী দিনে এই বিতর্ক উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More