‘ওকে মেরেছি, পরের টার্গেট..’, স্ত্রীর প্রেমিককে খুনের পর বিড়ি ধরিয়ে ব্যক্তি কোনপথে হাঁটলেন?

‘ওকে মেরেছি, পরের টার্গেট..’, স্ত্রীর প্রেমিককে খুনের পর বিড়ি ধরিয়ে ব্যক্তি কোনপথে হাঁটলেন?
মিরাটের রামরাজে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগে এক বাইক আরোহী এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, যেখানে অভিযুক্ত দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় নিজেকে ভিডিও করছে এবং এমনকি উত্তরপ্রদেশের মিরাটে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রও প্রদর্শন করছে।
বুধবার বিকেলে জেলা সীমান্তের কাছে রামরাজ এলাকার একটি ব্যস্ত বাজারের মাঝখানে প্রকাশ্য দিবালোকে ২৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। পুলিশ সন্দেহ করেছিল যে এটি একটি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড।
ভিডিয়োর (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) এক দৃশ্যে দেখা যায়, ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। দাবি করা হচ্ছে, অভিযুক্ত, খুনের পর বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা দেয় সে। সে সেখানে বসতে থাকে, ‘একটি ১২ বোর, একটি ৩২ বোর এবং ৩১৫ বোর,' বলে সে নিজেই জানিয়েছে।
অভিযুক্ত ক্লিপটি ভাইরাল করার আহ্বান জানিয়ে বলছে, ‘এই ভিডিওটি মিরাটের এসএসপিকে পাঠান।’ ভিডিয়োয় সাফ ভাষায় তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘ আমি তাঁকে হত্যা করেছি... আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে... আমার ভাইদের নামে আমার সম্পত্তি হস্তান্তর করেছি। মৃত্যু আমার মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে.. আমার হাতে আড়াই মিটার কাফন আছে... আমি আজ তাঁকে ১.৫ বছর পরে পেয়েছি ... আমি তাঁকে হত্যা করেছি এবং পরের টার্গেট.. তাঁকেও হত্যা করব... আমি কর্তৃপক্ষকে ভয় পাই না।’
একই সঙ্গে তাঁর সাফ হুঁশিয়ারি,' কর্তৃপক্ষ যদি পালিয়ে যাওয়া এই ধরনের মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়, তবে তারা এভাবেই মারা যাবে।'
এর আগে, জগজীবন পুরী এলাকার বাসিন্দা সুরেন্দ্র সিং দুপুর প্রায় ২.৩০ টার দিকে তার মোটরসাইকেলে করে বাহসুমা মার্কেটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন একজন একাকী আক্রমণকারী অন্য একটি বাইকে এসে গুলি চালায়। সেখানে মাথা টার্গেট করে পর পর গুলি চালায় সে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান পুলিশ সুপার অভিজিৎ কুমার। তদন্তকারীরা বাজারের বিক্রেতা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং ফরেনসিক এবং ফিল্ড টিমকে নির্দেশনা জারি করেছিলেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় বছর আগে ফালাউদা থানা এলাকার এক গ্রামের এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুরেন্দ্র। তিনি আদালতে তাকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে মহিলা তাঁর স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল স্বামী। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন এবং সুরেন্দ্র এর আগে মহিলাকে নিয়ে একটি বাজারে প্রকাশ্যে তর্ক করেছিলেন।