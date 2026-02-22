Mar-a-Lago resort Update:ট্রাম্পের রিসর্টে সশস্ত্র ব্যক্তির প্রবেশ,কোথায় ছিলেন US প্রেসিডেন্ট? কী ঘটেছে!

Mar-a-Lago resort Update:ট্রাম্পের রিসর্টে সশস্ত্র ব্যক্তির প্রবেশ,কোথায় ছিলেন US প্রেসিডেন্ট? কী ঘটেছে!
কী ঘটেছে মার-আ-লাগো রিসর্টে?
রবিবার মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, ব্যাপক নিরাপত্তার আশঙ্কার মধ্যে, ফ্লোরিডার পাম বিচে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার-এ-লাগো রিসোর্টের প্রাঙ্গণে একজন সশস্ত্র ব্যক্তি প্রবেশ করে বলে জানা গিয়েছে।জানা যায়, সাধারণত, ট্রাম্প তাঁর সপ্তাহান্ত কাটান রিসোর্টে, তবে শনিবার রাতে যখন কথিত ঘটনাটি ঘটেছিল তখন তিনি এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে ছিলেন। ফলত, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর সেভাবে প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কা ছিল না, এই ঘটনার জেরে। তবে মার আ লাগোর ঘটনা নিঃসন্দেহে মার্কিন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তুলছে।
সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীর পরিচয় এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যদিও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তিনি ২১ বছর বয়সী একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং অস্টিন টাকার মার্টিন নামে একজন মার্কিন নাগরিক। স্থানীয় সংবাদ সংস্থা এবং সংবাদ সংস্থা এপি জানিয়েছে যে তিনি উত্তর ক্যারোলিনার বাসিন্দা ছিলেন এবং কয়েকদিন আগে তাঁর পরিবার তাঁকে নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়েছে। সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে যে, ‘মার-এ-লাগো চত্বরের উত্তর গেটের কাছে ওই ব্যক্তিকে একটি শটগান এবং একটি জ্বালানি ক্যান বহন করতে দেখা গিয়েছে।’ রবিবার রাত ১:৩০ টায় ঘটনাটি ঘটে।
কনজারভেটিভ মুখপাত্র লরা লুমার সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে মার-এ-লাগো রিসোর্টে যে ব্যক্তি প্রবেশ করেছিল তার নাম অস্টিন টাকার মার্টিন। তিনি আরও বলেন যে তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং একজন মার্কিন নাগরিক।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্ভবত উত্তর ক্যারোলিনা ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং তারপরে সে দক্ষিণে চলে যায় এবং পথে একটি শটগান তুলে নেয়, সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্থনি গুগলিয়েলমি বলেছেন, তার গাড়িতে বন্দুকের বাক্সটি উদ্ধার করা হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের মার-এ-লাগো রিসোর্টের উত্তর গেট দিয়ে অন্য একটি গাড়ি চলে যাওয়ার সময় তিনি গাড়ি চালিয়ে যান। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টদের মুখোমুখি হন এবং গুলিবিদ্ধ হন। সশস্ত্র ব্যক্তিকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা গুলি করে হত্যা করে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)