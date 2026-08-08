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    Manipur Terrorist Arrested: মণিপুরে পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চার সক্রিয় সদস্য গ্রেফতার

    ৭ অগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পৃথক অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কাকচিং, ইম্ফল ইস্ট এবং থৌবাল জেলায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন জন নিষিদ্ধ স্টেট রেভলিউশনারি অর্গানাইজেশন অব পিপলস আর্মি (SOREPA)-র সক্রিয় সদস্য বলে অভিযোগ।

    Published on: Aug 8, 2026, 12:49:38 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    মণিপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চার সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করল নিরাপত্তা বাহিনী। ৭ অগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পৃথক অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কাকচিং, ইম্ফল ইস্ট এবং থৌবাল জেলায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিন জন নিষিদ্ধ স্টেট রেভলিউশনারি অর্গানাইজেশন অব পিপলস আর্মি (SOREPA)-র সক্রিয় সদস্য বলে অভিযোগ। অন্য জন পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অব কাংলেইপাক-প্রগ্রেসিভ (PREPAK-PRO)-এর সদস্য বলে পুলিশ জানিয়েছে।

    মণিপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চার সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করল নিরাপত্তা বাহিনী।
    মণিপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চার সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করল নিরাপত্তা বাহিনী।

    পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কাকচিং জেলায় অভিযান চালিয়ে SOREPA-র দুই সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়। কাকচিং খুনৌ উমাথেল আওয়াং লেইকাই এলাকায় তাঁদের নিজেদের বসতি থেকেই দু’জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের নাম মায়াংলাম্বাম নিমাইচন্দ ওরফে পাঙ্গানবা মেইতেই এবং মায়াংলাম্বাম খোইরাবা ওরফে আচৌবা মেইতেই। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ২৫ এবং ২৭ বছর। দু’জনেই ওয়াইখং থানার অন্তর্গত কাকচিং খুনৌ উমাথেল আওয়াং লেইকাই এলাকার বাসিন্দা।

    পুলিশের দাবি, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন SOREPA-র হয়ে দু’জনেই সক্রিয় ভাবে কাজ করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। গ্রেফতারের পর তাঁদের সঙ্গে সংগঠনের যোগাযোগ এবং সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা।

    একই দিনে ইম্ফল ইস্ট জেলাতেও অভিযান চালানো হয়। পোরোমপত থানার অন্তর্গত চেকন এলাকার আয়াং পল্লি রোডে অভিযান চালিয়ে SOREPA-র আরও এক সদস্যকে গ্রেফতার করে মণিপুর পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

    ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ মাজাহার আলি। তাঁর বয়স ৫২ বছর। তিনি ইম্ফল ইস্টের খেরগাও মাখা লেইকাই এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারের সময় তাঁর কাছ থেকে একটি Activa DLX স্কুটার উদ্ধার করা হয়েছে। স্কুটারটির নম্বর MN 06SX 6027। তোলাবাজির ঘটনায় ওই ব্যক্তির ভূমিকা কী ছিল, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

    এদিকে, থৌবাল জেলাতেও নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। সাপাম জেনারেল এলাকায় অভিযান চালিয়ে PREPAK-PRO-র এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খোংজোম থানার অধীনে এই অভিযান চালানো হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

    ধৃত ব্যক্তির নাম শাগোলসেম ডেভিড সিং। তিনি সাপাম মামাং লেইকাই এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, নিজেকে PREPAK-PRO-র ‘প্রাইভেট’ বা সাধারণ র‌্যাঙ্কের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিতেন তিনি। তাঁর সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ, দায়িত্ব এবং সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

    একই দিনে রাজ্যের তিনটি জেলায় পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চার সদস্য গ্রেফতার হওয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে নজরদারি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে তোলাবাজি এবং সংগঠনের হয়ে সক্রিয় থাকার অভিযোগ সামনে আসায় তদন্তকারীরা ধৃতদের কাছ থেকে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

    পুলিশের তরফে অবশ্য এখনও এই অভিযানের সঙ্গে কোনও বড় নাশকতার পরিকল্পনার সরাসরি যোগের কথা জানানো হয়নি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সংগঠনগুলির স্থানীয় নেটওয়ার্ক, অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য সদস্যদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে আগের কোনও মামলা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মণিপুরে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক গ্রেফতারির পর নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান আরও জোরদার করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Manipur Terrorist Arrested: মণিপুরে পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চার সক্রিয় সদস্য গ্রেফতার
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