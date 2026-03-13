Edit Profile
    শুধু আবরারই নন! বহু ভারতীয় টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইসি কিনেছে একাধিক পাক ক্রিকেটারকে, সান রাইজার্স নিয়ে BCCI খুলল মুখ

    ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি ক্রিকেটার আবরারকে কাব্য মারানের টিম সান রাইজার্সের কেনা নিয়ে, দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড়!

    Published on: Mar 13, 2026 5:21 PM IST
    By Sritama Mitra
    সময়টা ২২ এপ্রিল ২০২৫। সেদিন সন্ত্রাসীদের গুলিতে কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে রক্তাক্ত হয়েছিল ভূস্বর্গ। নিমেষে প্রাণ যায় বহু ভারতীয়ের। ঘটনায় পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিদের সন্ত্রাসে জড়িত থাকার হদিশ মেলে। ভারত রাতারাতি সিন্ধু নদ ঘিরে পদক্ষেপ করে। পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে দিল্লি। শুরু হয় ভারতের অপারেশন সিঁদুর। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানের বহু সন্ত্রাসী ঘাঁটি। এরপর এশিয়া কাপের ময়দানে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সাক্ষাতের পরও সৌজন্যের করমর্দন হয়নি। এবার সেই পাকিস্তানেরই একাধিক ক্রিকেটার ভারতের বহু টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইসির দলে!

    শুধু আবরারই নন! বহু ভারতীয় টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইসি কিনেছে একাধিক পাক ক্রিকেটারকে, সান রাইজার্স নিয়ে BCCI খুলল মুখ (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (AFP)
    শুধু আবরারই নন! বহু ভারতীয় টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইসি কিনেছে একাধিক পাক ক্রিকেটারকে, সান রাইজার্স নিয়ে BCCI খুলল মুখ (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (AFP)

    ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি ক্রিকেটার আবরারকে কাব্য মারানের টিম সান রাইজার্সের কেনা নিয়ে, দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড়! তা নিয়ে মুখ খুলেছে বিসিসিআইও। আবরার ছাড়াও ভারতীয় টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইসিগুলি আর কোন কোন পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কিনেছে দেখা যাক।

    ভিন দেশের মাটিতে আয়োজিত টি ২০ ক্রিকেট লিগের ক্রিকেটারদের নিলাম 'হান্ড্রেডে' অংশ নিয়েছে ভারতীয় মালিকানাধীন সংস্থা সান গ্রুপ। এই গোষ্ঠীর টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইসি হল, সান রাইজার্স লিডস। কাব্য মারানের অংশীদারিত্বে থাকা এই গোষ্ঠী সান রাইজার্স হায়দরবাদের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ। এই গ্রুপ কিনেছে পাকিস্তানের স্পিনার আবরারকে। যে আবরার ২২ গজে, ভারতের অপারেশন সিঁদুরে রাফাল ঘিরে অসম্মানজনক অঙ্গভঙ্গি করে প্রচারে আসেন! কাব্যর সংস্থার আবরারকে কেনা নিয়ে বিসিসিআই বলছে ,'এটা আমাদের (আইপিএল) আওতায় নেই, তারা এটা কোনও বিদেশি লিগের জন্য করেছে। তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কিছুই করতে পারব না।'

    এদিকে, শুধু একটি ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইসিই নয়, একাধিক ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইসি, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। তালিকায় রয়েছে শাহরুখ খান, জুঁহি চাওলার মালিকানাধীন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, যাদের অপর গোষ্ঠী হল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাদের দলের হয়ে খেলেছেন উসমান তারিক, মহম্মদ আমির। স্পিনার উসমান তারিককে বার্মিংহাম ফিনিক্স ১,৪০,০০০ পাউন্ডে কিনে নেওয়ার পর আবরার হলেন নিলামে বিক্রি হওয়া দ্বিতীয় পাকিস্তানি খেলোয়াড়। উল্লেখ্য, এই কলকাতা নাইট রাইডার্সই, আইপিএলর জন্য বাংলাদেশের মুস্তাফিজুরকে দলে নেওয়া ঘিরে তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। ঘটনার পর বিসিসিআই পদক্ষেপ করতেই, মুস্তাফিজুরকে দল থেকে বাদ দেয় নাইট রাইডার্স। জল গড়ায় বাংলাদেশের টি২০ ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা ঘিরেও। যে টুর্নামেন্টেই অংশই নেয়নি বাংলাদেশ।

    পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম ২০২৫ সালে মেজর লীগ ক্রিকেটে (এমএলসি) সিয়াটল অরকাসের হয়ে খেলেছিলেন। দলটি জিএমআর গ্রুপের মালিকানাধীন, এটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-মালিক। ইমাদ এর আগে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ILT20 লীগে KKR-মালিকানাধীন আবুধাবি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছিলেন। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) থেকে ৪৯ শতাংশ এবং ইয়র্কশায়ার থেকে বাকি ৫১ শতাংশ শেয়ার কিনে সান টিভি, দ্য হান্ড্রেড ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে।

