Matthew Vandyke Latest Update: ‘রাশিয়ার ইশারায় গ্রেফতার’! আমেরিকা থেকে ভারতকে নিশানা ভ্যানডাইকের

Matthew Vandyke Latest Update: ‘রাশিয়ার ইশারায় গ্রেফতার’! আমেরিকা থেকে ভারতকে নিশানা ভ্যানডাইকের
সোমবার সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেন ভ্যানডাইক। সেখানে তিনি লেখেন, ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ভারত তাঁকে এবং বেশ কয়েক জন ইউক্রেনীয় নাগরিককে জেলে আটকে রেখেছিল। তাঁর দাবি, এই ঘটনা আসলে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধেরই একটি অংশ।
ভারতে প্রায় ছয় মাস জেলবন্দি থাকার পর দেশে ফিরেই ভারতকে নিশানা করলেন আমেরিকার নাগরিক ম্যাথিউ ভ্যানডাইক। তাঁর দাবি, তাঁকে এবং ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিককে ভারতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেরই অংশ হিসাবে। আগামী কয়েক মাসে এই গ্রেফতারি এবং জেলে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের মাটিতে গ্রেফতার হওয়া এক বিদেশি নাগরিকের মুখে রাশিয়ার সঙ্গে এই গ্রেফতারির যোগসূত্রের অভিযোগ কূটনৈতিক মহলেও প্রশ্ন তুলতে পারে।
সোমবার সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেন ভ্যানডাইক। সেখানে তিনি লেখেন, ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ভারত তাঁকে এবং বেশ কয়েক জন ইউক্রেনীয় নাগরিককে জেলে আটকে রেখেছিল। তাঁর দাবি, এই ঘটনা আসলে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধেরই একটি অংশ। আগামী কয়েক মাসে সমাজমাধ্যমের পোস্ট এবং সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই ঘটনার অজানা তথ্য সামনে আনবেন তিনি। কী কারণে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং জেলের ভিতরে কী ঘটেছিল, সেই সব বিষয় প্রকাশ্যে আনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তবে রাশিয়ার নির্দেশে ভারত তাঁদের গ্রেফতার করেছিল, এমন কোনও প্রমাণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এটি ভ্যানডাইকের নিজস্ব অভিযোগ।
কী অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন ভ্যানডাইক?
আমেরিকার মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা ম্যাথিউ ভ্যানডাইক একজন তথ্যচিত্র নির্মাতা, যুদ্ধের সংবাদদাতা এবং সামরিক প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। ১৩ মার্চ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ। একই দিনে দিল্লি ও লখনউ বিমানবন্দর থেকে ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিককেও গ্রেফতার করা হয়।
এনআইএ-র অভিযোগ ছিল, এই সাত জন পর্যটক ভিসায় ভারতে এসে প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই উত্তর-পূর্ব ভারতের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন। পরে মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে মায়ানমারে গিয়ে সেখানকার জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে ড্রোন চালানো এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা। ইউরোপ থেকে ড্রোন এনে মায়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সরবরাহ করার অভিযোগও উঠেছিল। এমনকি মায়ানমারে একটি যাত্রীবাহী বিমানকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার পরিকল্পনায় তাঁদের যোগ থাকার সন্দেহ প্রকাশ করেছিল এনআইএ।
জামিন পেলেও শেষ হয়নি মামলা
প্রাথমিক ভাবে ভ্যানডাইক ও তাঁর ছয় ইউক্রেনীয় সহযোগীর বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইউএপিএ-র ধারায় মামলা করেছিল এনআইএ। প্রায় ছয় মাস জেলে থাকার পর ৮ সেপ্টেম্বর আদালতে চার্জশিট জমা দেয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে সেই চার্জশিটে ইউএপিএ-র ধারা রাখা হয়নি। পরিবর্তে অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনের ২১ এবং ২৩ নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়।
১৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির বিশেষ এনআইএ আদালত ভ্যানডাইককে ডিফল্ট জামিন দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, ইউএপিএ-র তদন্ত অসম্পূর্ণ রেখে চার্জশিট জমা দিয়ে অভিযুক্তের আইনি অধিকার খর্ব করা যায় না। পরবর্তী সময়ে সাত জনকেই দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়।
২৩ অক্টোবর আদালতে হাজির হয়েছিলেন ভ্যানডাইক। এর পর তাঁকে ২০২৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমেরিকায় থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামী শুনানিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হতে পারবেন তিনি। পাশাপাশি এনআইএ-কে তদন্তের জন্য আরও তিন মাস সময় দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ জামিন পেলেও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি।
ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতেও ছিলেন ভ্যানডাইক
ভারতের গ্রেফতারির অভিযোগকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সঙ্গে জুড়লেও ভ্যানডাইকের নিজের ইউক্রেন-যোগ রয়েছে। ২০২২ সালে তিনি ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সন্স অফ লিবার্টি ইন্টারন্যাশনালও ইউক্রেনীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে বলে জানিয়েছে। ফলে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েক মাসে তিনি কী তথ্য সামনে আনেন, এখন সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More