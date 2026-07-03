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    India on Indus Waters Treaty: পাকিস্তান থেকে এসেছিল ‘হাত কেটে’ নেওয়ার হুমকি, সিন্ধুর জল নিয়ে হাওয়া বোঝাল দিল্লি!

    সিন্ধুর জল নিয়ে পাকিস্তান সুর চড়ালেও, ভারত সাফ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এদিন দিল্লির অবস্থান।

    Published on: Jul 03, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    গত বছর পহেলাগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে কূটনৈতিক চালে সিন্ধুর জল বণ্টন নিয়ে পদক্ষেপ করে ভারত। আর সেই অবস্থানেই ভারত এখনও অবিচল হয়ে রয়েছে বলে শুক্রবার জানালেন ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল।

    পাকিস্তান থেকে এসেছিল হাত কেটে নেওয়ার হুমকি, সিন্ধুর জল নিয়ে হাওয়া বোঝাল দিল্লি!
    পাকিস্তান থেকে এসেছিল হাত কেটে নেওয়ার হুমকি, সিন্ধুর জল নিয়ে হাওয়া বোঝাল দিল্লি!

    সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের ‘অব্যাহত মদত’-এর কথা উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন যে, এই বিষয়টি বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন,'সিন্ধু জল চুক্তির বিষয়ে ভারতের অবস্থান সুসংগত। আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের অব্যাহত মদত দেওয়ার প্রেক্ষিতে এই চুক্তিটি বর্তমানে স্থগিত অবস্থায় রয়েছে। পাকিস্তানকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও অপরিবর্তনীয়ভাবে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদে তাদের সমর্থন ছাড়তে হবে।'

    ইতিমধ্যেই সিন্ধুর জল নিয়ে পাকিস্তানের তরফে বারবার হুমকি এসেছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার বলেন,'অংশীদারিত্বমূলক জলাধারকে কখনোই কোনও অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা উচিত নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে সহযোগিতা, সংলাপ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এগুলোকে বরং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবেই বজায় রাখা উচিত।' পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ কিছুদিন আগের এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যে মুহূর্তে আমরা অনুভব করব যে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা,এবং জল… যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তারই একটি অংশ,বিপন্ন হচ্ছে, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব। অবশ্যই।' যুদ্ধের হুমকি আসে পাকিস্তানের বিলাওয়াল ভুট্টোর তরফেও। এদিকে, পাকিস্তানের মন্ত্রী মুসাদিক মালিক বলেন, 'একটি কল রয়েছে যা প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি বলছেন, পাকিস্তানে এক ফোঁটাও জল যেতে দেবেন না।' তিনি এরই সঙ্গে বলেন,'যারা আমাদের ভাগের জল দাবি করছে, আমরা তাদের হাত কেটে নেব।' এরপর শুক্রবার স্পষ্ট ভাষায় সিন্ধুর জল নিয়ে অবস্থান জানিয়ে দিল দিল্লি।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/India On Indus Waters Treaty: পাকিস্তান থেকে এসেছিল ‘হাত কেটে’ নেওয়ার হুমকি, সিন্ধুর জল নিয়ে হাওয়া বোঝাল দিল্লি!
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