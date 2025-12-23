India Bangladesh: ফের বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব দিল্লির! ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কী বলছে ইউনুসের ঢাকা?

India Bangladesh: ফের বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব দিল্লির! ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কী বলছে ইউনুসের ঢাকা?
বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ' আমরা ভারত থেকে যদি চাল না এনে এখন ভিয়েতনাম থেকে আনতে যাই, তবে প্রতি কেজিতে আরও ১০ টাকা বেশি লাগবে।'
মঙ্গলের সকালে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করেছিল বাংলাদেশ সরকার। সন্ধ্যা গড়াতেই খবর এল, ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করেছে দিল্লি। জানা গিয়েছে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ঘিরে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হয়েছে দিল্লির তরফে। এদিকে, দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউনুস সরকার কী চাইছে, তা নিয়ে মুখ খুললেন সেদেশের অর্থ উপদেষ্টা।
বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন,' ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রয়েছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সরকার কাজ করছে।' তাঁর বক্তব্য,' এটি খুব যে খারাপ হয়ে গেছে তা নয়। তবে আমরা চেষ্টা করছি কোনোভাবে যেন অস্বাভাবিক না হয়। বাংলাদেশ কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেই তিক্ত সম্পর্ক চায় না।' ওসমান হাদির মৃত্যুপর পর যে বাংলাদেশের বুক থেকে ক্রমাগত ভারত বিরোধিতার সুর শোনা গিয়েছে গত কয়েক দিনে, সেই বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা বলছেন,'আমি অর্থনীতিতে সবসময় বলি যে, আমাদের বাণিজ্য (ট্রেড) ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখতে হবে। সেখানে কূটনৈতিক (ডিপ্লোমেটিক) অনেক বিষয় থাকবে।' এরই সঙ্গে তিনি মেনে নিয়েছেন,' আমরা ভারত থেকে যদি চাল না এনে এখন ভিয়েতনাম থেকে আনতে যাই, তবে প্রতি কেজিতে আরও ১০ টাকা বেশি লাগবে।' ফলত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কোনও মতেই নিম্মমুখী হোক, এমন বিষয়ে সায় নেই ইউনুসের অর্থ উপদেষ্টার। এদিকে, যে ওসমান হাদির মৃত্যুর পর জ্বলে উঠেছিল বাংলাদেশ, দিকে দিকে ভারত বিরোধিতা শুরু হয়েছিল সেখানে, সেই ওসমান হাদির খুনিকে এখনও পাকড়াও করতে পারেনি ঢাকা। এমনকি ওসমান হাদির খুনি কোথায় রয়েছে, সেই বিষয়েও যে ঢাকা অন্ধকারে,তা গতকালই জানিয়ে দিয়েছেন ইউনুস সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এদিকে, সামনেই বাংলাদেশে ভোটপর্ব। ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ভোটের তারিখের। তার আগে, সামনেই বাংলাদেশে ১৭ বছর পর বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান আসছেন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ঘিরে সরগরম ঢাকা। এরই মাঝে সেদেশের নির্বাচন আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান সিইসি বলছে, ‘আমাদের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি দায়িত্বে.. বলা হচ্ছে আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছি। ’ সিইসি বলছেন,'এই অপবাদ থেকে আমরা মুক্তি চাই। আণরা প্রমাণ করতে চাই, আমরা সঠিক সুন্দর নির্বাচন করতে পারি।'