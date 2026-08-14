জাতীয় পতাকার কেন্দ্রে অশোক চক্র! তার ভিতরের ২৪টি শলাকার প্রতিটির আলাদা অর্থ আছে, জানেন কি

জাতীয় পতাকার কেন্দ্রে অশোক চক্র! তার ভিতরের ২৪টি শলাকার প্রতিটির আলাদা অর্থ আছে, জানেন কি
আপনি কি জানেন, এই ২৪টি শলাকা বা অর কেবল সুন্দর নকশার জন্য দেওয়া হয়নি? প্রতিটি অরের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে গভীর মানবধর্ম, নৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রগতির বার্তা।
ভারতের জাতীয় পতাকার ঠিক মাঝখানে গাঢ় নীল রঙের যে চাকা বা চক্রটি শোভা পায়, তা হলো ‘অশোক চক্র’ (Ashoka Chakra)। তেরঙ্গার গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙের পাশাপাশি এই অশোক চক্র আমাদের জাতীয় পতাকার প্রাণকেন্দ্র। মৌর্য সম্রাট অশোকের নির্মিত সারনাথের সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষ (Lion Capital of Ashore) থেকে এই চক্রটি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই ভারতের জাতীয় পতাকার নকশা চূড়ান্ত করার সময় এতে ২৪টি অর বা স্পোক (Spokes) বিশিষ্ট অশোক চক্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
কিন্তু আপনি কি জানেন, এই ২৪টি শলাকা বা অর কেবল সুন্দর নকশার জন্য দেওয়া হয়নি? প্রতিটি অরের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে গভীর মানবধর্ম, নৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রগতির বার্তা। সনাতন ও বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী, এই ২৪টি শলাকা বা অর দিনের ২৪ ঘণ্টার প্রতীক, যা নির্দেশ করে—ভারত একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র, যা কখনো থেমে থাকে না। অশোক চক্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং এর ২৪টি শলাকার বিশদ অর্থ নিচে তুলে ধরা হলো।
১. অশোক চক্রের ঐতিহাসিক ও অলৌকিক তাৎপর্য
অশোক চক্রকে জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রে ‘ধর্মচক্র’ (Dharma Chakra) বলা হয়ে থাকে। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর হিংসা ত্যাগ করে অহিংসা ও বুদ্ধের ধম্ম নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পুরো দেশে শান্তি, ন্যায়বিচার ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে এই চক্র নির্মাণ করিয়েছিলেন।
- নীল রঙের অর্থ: অশোক চক্রের গাঢ় নীল রঙ অসীম আকাশ এবং অতল সমুদ্রের প্রতীক, যা বোঝায় ভারতের উদারতা, শান্তি ও সার্বভৌমিকতা।
- গতির প্রতীক: চক্র বা চাকার মূল স্বভাব হলো ঘোরা বা গতিশীল থাকা। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন পতাকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"চক্রটি গতির প্রতিনিধিত্ব করে। স্থবিরতায় মৃত্যু আসে, গতিতেই রয়েছে জীবন।"
২. অশোক চক্রের ২৪টি অরের গভীর নীতিশিক্ষা ও অর্থ
অশোক চক্রের প্রতিটি অর মানুষের জীবনধারণের ২৪টি বিশেষ গুণ বা নৈতিক আদর্শকে নির্দেশ করে। এই ২৪টি অর্থ হলো:
- ১. সংযম (Love / Patience): প্রীতি, সহনশীলতা ও মানবতার প্রতি ভালোবাসা রক্ষা করা।
- ২. স্বাস্থ্য (Health): শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রেখে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা।
- ৩. শান্তি (Peace): হিংসা বর্জন করে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শান্তি বজায় রাখা।
- ৪. ত্যাগ (Sacrifice): দেশের ও সমাজকল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা।
- ৫. শীল বা চরিত্র (Morality): ব্যক্তিজীবনে সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষা করা।
- ৬. সেবা (Service): নিস্বার্থভাবে সাধারণ মানুষ ও দেশের সেবা করা।
- ৭. ক্ষমা (Forgiveness): শত্রু বা বিরোধীদের প্রতি ক্ষমাশীল ও উদার মানসিকতা রাখা।
- ৮. অনুরাগ (Affection): দেশের সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসা রাখা।
- ৯. মৈত্রী (Friendship): সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- ১০. বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব (Fraternity): ভেদাভেদ ভুলে দেশের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা।
- ১১. সংগঠন (Organization): দেশের শৃঙ্খলা ও ঐক্য রক্ষায় একসাথে কাজ করা।
- ১২. কল্যাণ (Welfare): সমাজ ও দেশের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন করা।
- ১৩. সমৃদ্ধি (Prosperity): কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশ ও নিজের সমৃদ্ধি ঘটানো।
- ১৪. শিল্প ও দক্ষতা (Industry): জাতীয় উৎপাদনে নিজস্ব দক্ষতা কাজে লাগানো।
- ১৫. নিরাপত্তা (Security): দেশের রক্ষা ও অখণ্ডতা রক্ষায় সদা জাগ্রত থাকা।
- ১৬. জ্ঞান (Awareness): সত্য ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া।
- ১৭. সমতা (Equality): জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখা।
- ১৮. অর্থ বা সৎ উপার্জন (Fair Means): নীতি মেনে সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা।
- ১৯. নীতি (Policy): দেশ ও সমাজ পরিচালনায় সঠিক নিয়ম ও নীতি মেনে চলা।
- ২০. ন্যায় (Justice): প্রত্যেকের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
- ২১. সহযোগিতা (Cooperation): একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে যৌথভাবে এগিয়ে যাওয়া।
- ২২. কর্তব্য (Duty): নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা নিষ্ঠার সাথে পালন করা।
- ২৩. অধিকার (Rights): নিজের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি অন্যের অধিকারকে সম্মান জানানো।
- ২৪. বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (Wisdom): সুবিচারের জন্য বিবেক ও জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করা।
৩. ২৪ ঘণ্টা এবং ভারতের নিরবিচ্ছিন্ন উন্নতির বার্তা
এই ২৪টি অর এক দিনে থাকা ২৪ ঘণ্টার নির্দেশক। এটি আমাদের বার্তা দেয় যে, দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত দিনের ২৪ ঘণ্টাই সত্য, ন্যায় ও উন্নয়নের পথে হাঁটা। ভারত এক জায়গায় থেমে থাকার রাষ্ট্র নয়; বরং ন্যায় ও ধর্মের এই চাকা দিন-রাত অবিরাম ঘুরে দেশকে বিশ্বমঞ্চে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ভারতের জাতীয় পতাকার অশোক চক্র কেবল ইতিহাসের এক প্রাচীন প্রতীক নয়; এটি একটি চিরন্তন জীবনদর্শন। এই ২৪টি অরের নীতি মেনে চলতে পারলে এক শক্তিশালী, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলা সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More