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    US Helicopter Crash in Arabian Sea: আরব সাগরে ভেঙে পড়ল মার্কিন নৌবাহিনীর সি হক হেলিকপ্টার, নিখোঁজ ক্রু

    বুধবার ভোরে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় চারজন ক্রু সদস্যের মধ্যে তিনজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও একজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিখোঁজ সদস্যের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    Published on: Jul 02, 2026 7:02 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    US Helicopter Crash in Arabian Sea: মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি এমএইচ-৬০এস সি হক হেলিকপ্টার জরুরি ভিত্তিতে সমুদ্রে অবতরণের চেষ্টা করার সময় আরব সাগরে ভেঙে পড়েছে। বুধবার ভোরে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় চারজন ক্রু সদস্যের মধ্যে তিনজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও একজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিখোঁজ সদস্যের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিখোঁজ সদস্যের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
    মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিখোঁজ সদস্যের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    মার্কিন নৌবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটে ১ জুলাই, স্থানীয় সময় রাত ৩টা ৩০ মিনিট (ইডিটি)। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশে মোতায়েন ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হেলিকপ্টারটির ওপর কোনও ধরনের শত্রুপক্ষের হামলা বা গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেনি। অর্থাৎ, এটি কোনও যুদ্ধজনিত বা শত্রুর আক্রমণের ফল নয়।

    নৌবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হেলিকপ্টারটিতে মোট চারজন ক্রু সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করে। তাঁদের আঘাত লাগলেও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে চতুর্থ সদস্য এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁকে খুঁজে বের করতে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ, হেলিকপ্টার ও অন্যান্য সামরিক সম্পদ ব্যবহার করে আরব সাগরে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

    বর্তমানে ইউএসএস জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে রণতরীটি ওই অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে। ইরানকে ঘিরে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিমানবাহী রণতরী অবস্থান করছে, যার মধ্যে এটি অন্যতম।

    মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষণা সংস্থা মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদর দফতর বাহরাইনের নেভাল সাপোর্ট অ্যাক্টিভিটিতে অবস্থিত। এই নৌবহর পারস্য উপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের একটি বিস্তীর্ণ অংশে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী এবং বাব-এল-মান্দেব প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কৌশলগত অভিযান পরিচালনার দায়িত্বও এই নৌবহরের ওপর বর্তায়।

    হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার ঘটনাটি এমন এক সময় ঘটল, যখন মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যদিও মার্কিন নৌবাহিনী স্পষ্ট জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনও শত্রুপক্ষের হামলার যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। তবুও দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে নিখোঁজ ক্রু সদস্যকে উদ্ধারে জোরদার তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/US Helicopter Crash In Arabian Sea: আরব সাগরে ভেঙে পড়ল মার্কিন নৌবাহিনীর সি হক হেলিকপ্টার, নিখোঁজ ক্রু
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