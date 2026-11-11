বাজি ফাটানো নিয়ে বচসা, চারতলা থেকে পাথর ছুড়ে যুবককে খুন! গ্রেপ্তার নাবালক, দিওয়ালির রাতে ভয়াবহ ঘটনা গুরুগ্রামে

বাজি ফাটানো নিয়ে বচসা, চারতলা থেকে পাথর ছুড়ে যুবককে খুন! গ্রেপ্তার নাবালক, দিওয়ালির রাতে ভয়াবহ ঘটনা গুরুগ্রামে
অভিযোগ, চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ছুড়ে ওই যুবককে আঘাত করে এক নাবালক। মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে মৃত্যু হয় যুবকের। ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালককে ইতিমধ্যেই আটক করেছে গুরুগ্রাম পুলিশ। রবিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামে। মৃতের নাম মিথুন কুমার।
দিওয়ালির আনন্দের মাঝেই মর্মান্তিক পরিণতি। বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে সামান্য বচসার জেরে প্রাণ গেল ২৯ বছরের এক যুবকের। অভিযোগ, চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ছুড়ে ওই যুবককে আঘাত করে এক নাবালক। মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে মৃত্যু হয় যুবকের। ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালককে ইতিমধ্যেই আটক করেছে গুরুগ্রাম পুলিশ। রবিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামে। মৃতের নাম মিথুন কুমার। তাঁর বাড়ি গুরুগ্রামের অর্জুন নগর এলাকায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ নভেম্বর, রবিবার রাতে মনোহর নগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নিউ কলোনি থানার অন্তর্গত ওই এলাকায় এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মিথুন। সেই সময় এলাকায় দিওয়ালি উপলক্ষে বাজি ফাটাচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন। মিথুন নিজেও রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে বাজি ফাটাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, পাশের একটি চারতলা বাড়ির ছাদে বাজি ফাটাচ্ছিল অভিযুক্ত নাবালক।
পুলিশের দাবি, বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করেই দু'জনের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ, বচসার একপর্যায়ে চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে মিথুনকে লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুড়ে দেয় ওই নাবালক। পাথরটি সরাসরি মিথুনের মাথায় আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি।
এদিকে, রাত প্রায় ১১টা নাগাদ মিথুনের পরিবারের কাছে খবর পৌঁছয় যে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। খবর পেয়েই পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের কাছে এমন খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে।
মিথুনের ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরিবারের সদস্যরা প্রাথমিকভাবে জানতে পারেন, মনোহর নগরের একটি ভাড়াবাড়ির পিছনে থাকা চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে তাঁর উপর পাথর ছোড়া হয়েছিল। পরে পুলিশও তদন্তে জানতে পারে, বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে মিথুন ও ওই নাবালকের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত নাবালকও ঘটনার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশের দাবি। তার বক্তব্য, সে বাড়ির ছাদে বাজি ফাটাচ্ছিল এবং মিথুন নিচে রাস্তায় বাজি ফাটাচ্ছিলেন। সেই সময় দু'জনের মধ্যে বচসা হয়। এরপরই সে পাথর ছুড়ে মারে।
ঘটনার পর নিউ কলোনি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সোমবার এফআইআর নথিভুক্ত করে পুলিশ। মঙ্গলবার মনোহর নগর এলাকা থেকেই অভিযুক্ত নাবালককে আটক করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। বাজি ফাটানো নিয়ে ঠিক কী কারণে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল, কী পরিস্থিতিতে পাথর ছোড়া হয় এবং অভিযুক্তের ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
উৎসবের রাতে সামান্য শব্দদূষণ কিংবা বাজি ফাটানো নিয়ে মতবিরোধ যে কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, গুরুগ্রামের এই ঘটনা ফের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্তের রাগ ও হিংসার জেরে অকালে প্রাণ হারালেন এক যুবক। দিওয়ালির আনন্দের মধ্যেই একটি পরিবারের জীবনে নেমে এল অন্ধকার।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More