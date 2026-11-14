রাহুলের ফোনে আড়ি পাতেন না মোদী, রাহুলের অভিযোগে পালটা দাবি সাম পিত্রোদার
শনিবার এনডিটিভিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে কম্পিউটারের সামনে বসে কারও ফোনে আড়ি পাতেন, এমনটা তিনি মনে করেন না। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী এ ধরনের কাজ করেন না। তবে নিজের ফোন এবং অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রের নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তিনি।
ফোনে আড়ি পাতা নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিস্ফোরক অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ফোনে আড়ি পাতেন বলে দাবি করেছিলেন রাহুল। কিন্তু সেই অভিযোগের সঙ্গে কার্যত সহমত হলেন না কংগ্রেস নেতা সাম পিত্রোদা। বরং তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদী এ ধরনের কাজ করেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। যদিও নিজের ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন পিত্রোদা। তাঁর ল্যাপটপেও হামলা হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উপর নজরদারি চলছে বলে দাবি তাঁর। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
শনিবার এনডিটিভিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে কম্পিউটারের সামনে বসে কারও ফোনে আড়ি পাতেন, এমনটা তিনি মনে করেন না। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী এ ধরনের কাজ করেন না। তবে নিজের ফোন এবং অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রের নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তিনি।
পিত্রোদার দাবি, তাঁর ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে। ল্যাপটপেও সাইবার হামলা হয়েছে। এমনকি তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উপরেও নজরদারি চলছে বলে সন্দেহ তাঁর। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। বিশেষজ্ঞেরা তাঁর ডিজিটাল যন্ত্র পরীক্ষা করে আড়ি পাতার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেন পিত্রোদা। তবে কারা এই কাজ করছে, তা নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বলতে চাননি তিনি। তাঁর বক্তব্য, কেউ না কেউ এই কাজ করছে। কিন্তু কে করছে, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চান না।
কী অভিযোগ করেছিলেন রাহুল?
শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি নিশানা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদী তাঁর ফোনে আড়ি পাতেন। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন বলে দাবি করেন কংগ্রেস নেতা। এক্স-এ কংগ্রেসের পোস্ট করা একটি ভিডিয়োয় রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ফোনে আড়ি পাতেন বলেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত।
শুধু ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ নয়, বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে কে রয়েছেন এবং কারা দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত, তা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন রাহুল। তাঁর দাবি, মুখোমুখি বিতর্ক হলে অনেক তথ্য সামনে চলে আসবে। প্রধানমন্ত্রীর ফোনেই নাকি তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ রয়েছে বলেও ইঙ্গিত করেন তিনি।
বিজেপির পাল্টা আক্রমণ
রাহুলের অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, কোনও প্রমাণ ছাড়াই বার বার এমন অভিযোগ করছেন কংগ্রেস নেতা। বিজেপি একে রাহুলের প্রচারে থাকার কৌশল বলেও কটাক্ষ করেছে।
বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরও রাহুলকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর দাবি, রাহুলের ফোনে আড়ি পাতার মতো আগ্রহ কারও নেই। বরং রাহুলের বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাম পিত্রোদার উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আলাদা বলেও মন্তব্য করেছিলেন পিত্রোদা। এবার রাহুলের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগের মধ্যেই মোদীর পক্ষে তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল। তবে পিত্রোদার নিজের ফোনে নজরদারির অভিযোগের সত্যতা এখনও স্বাধীন ভাবে প্রমাণিত হয়নি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More