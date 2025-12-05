Edit Profile
    পুতিনকে মুর্শিদাবাদের কোন জিনিসটি উপহার দিলেন মোদী? হাতে তুলে দিলেন ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’র অনুলিপি ,গিফ্টের তালিকা একনজরে

    ভারতের নানান প্রান্তের কোন কোন সামগ্রী রুশ প্রেসিডেন্টকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উপহার দিলেন, দেখে নিন।

    Published on: Dec 05, 2025 9:36 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২৭ ঘণ্টার ভারত সফরে আসা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে একাধিক উপহার সামগ্রী তুলে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই উপহারের তালিকায় রয়েছে বাংলারও একটি সামগ্রী। ভারতের নানান প্রান্তের কোন কোন সামগ্রী রুশ প্রেসিডেন্টকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উপহার দিলেন, দেখে নিন।

    পুতিনকে মুর্শিদাবাদের কোন জিনিসটি উপহার দিলেন মোদী? হাতে তুলে দিলেন ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’, গিফ্টের তালিকা একনজরে (X/@narendramodi)
    পুতিনকে মুর্শিদাবাদের কোন জিনিসটি উপহার দিলেন মোদী? হাতে তুলে দিলেন ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’, গিফ্টের তালিকা একনজরে (X/@narendramodi)

    আসাম চা: উজ্জ্বল রঙ, মনমুগ্ধকর গন্ধ, ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিকরণ থেকে উঠে আসে অসমের কালো চা।২০০৭ সালে এই চা পেয়েছে জিআই ট্যাগ। এটি স্বাস্থ্যের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্য অসমের এই চা নরেন্দ্র মোদী উপহার দিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিনকে।

    Assam tea was gifted by PM Modi to President Putin (Photo: Sourced)
    Assam tea was gifted by PM Modi to President Putin (Photo: Sourced)

    মহারাষ্ট্র হস্তশিল্প: উপহারের তালিকায় রয়েছে মহারাষ্ট্রের একটি হস্তনির্মিত রুপোর ঘোড়াও। এটি, ভারতীয় এবং রাশিয়ান উভয় সংস্কৃতিতে উদযাপিত হওয়া মর্যাদা এবং বীরত্বের প্রতীক। এটি ভাগ করে নেওয়া ঐতিহ্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে প্রতিফলিত করে। এটি ভারত রাশিয়ার অংশীদারিত্বকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেয়।

    A handcrafted silver horse from Maharashtra also on the gift list. (Photo: Sourced)
    A handcrafted silver horse from Maharashtra also on the gift list. (Photo: Sourced)

    কাশ্মীরি জাফরান: স্থানীয়ভাবে কং বা জাফরান নামে পরিচিত, কাশ্মীরি জাফরান ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চভূমিতে চাষ করা হয়। এটি তার সমৃদ্ধ রঙ, সুগন্ধ এবং স্বাদের জন্য মূল্যবান। এটি জিআই স্বীকৃতি দ্বারাও সুরক্ষিত। এটি তার স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য বিখ্যাত এবং কখনও কখনও 'লাল সোনা' বলা হয়। এই জাফরানও ভারতের তরফে পুতিনকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

    A tea set was also gifted by Modi to Putin. (Photo: Sourced)
    A tea set was also gifted by Modi to Putin. (Photo: Sourced)

    বাংলার টি সেট: বাংলার মুর্শিদাবাদের সিল্ক নয়, বরং চায়ের সেট পুতিনকে উপহার দেন মোদী। এই চায়ের সেটটি রুপো দ্বারা নির্মিত। অসম চা যেমন পুতিনকে উপহার দেওয়া হয়েছে, তেমনই চা পানের জন্য উপহারের ডালিতে রাখা হয়েছে মুর্শিদাবাদের রুপোর চা সেট। এই রুপোর শিল্প কারুকার্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্প নৈপুণ্যকে তুলে ধরে। ভারত ও রাশিয়া উভয় দেশেই চায়ের গভীর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে।

    The Russian-language copy of the Gita gifted by Modi to Putin (Photo: Sourced)
    The Russian-language copy of the Gita gifted by Modi to Putin (Photo: Sourced)

    রুশ ভাষায় 'গীতা'র অনুলিপি: মহাভারতের অংশ 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা'। কর্তব্য, শাশ্বত আত্মা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণা সম্পর্কে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী এই ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’য় রয়েছে । রাশিয়ান ভাষার একটি অনুলিপি প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্যক্তিগতভাবে রুশ প্রেসিডেন্টের পুতিনের হাতে তুলে দেন।

    উত্তরপ্রদেশের পাথরের কাজ: উত্তরপ্রদেশের আগ্রা থেকে একটি হস্তনির্মিত মার্বেল দাবা সেট কার্যকরী কমনীয়তার সাথে কারুশিল্পের মিশ্রণ ঘটায়। এটি এই অঞ্চলের পাথরের খোদাই শিল্পের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। জানা গিয়েছে এটি মার্বেল, কাঠ এবং বেশ কিছু মূল্যবান পাথরের সংমিশ্রণ দিয়ে তৈরি করা হয়। এই দাবা সেটও মোদীর তরফে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে পুতিনকে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

