    'পাকিস্তান ক্রিকেটে প্রতিভা...,' বিশ্বকাপে খারাপ পারফরম্যান্স, নিজের দেশের বিরুদ্ধেই বোমা ফাটালেন আমির

    পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ব্যাটিং কিংবদন্তি জাভেদ মিয়াঁদাদ দলের ব্যর্থতায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন।

    Published on: Mar 03, 2026 8:38 PM IST
    By Sahara Islam
    শ্রীলঙ্কাকে ৫ রানে হারিয়েও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারেনি পাকিস্তান।সুপার ৮-এর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে পাকিস্তানের সমীকরণ স্পষ্ট ছিল। পাকিস্তান যদি শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ বা তার কম রানে সীমাবদ্ধ রাখত, তাহলে তারা সেমিফাইনালে উঠত। তবে, শ্রীলঙ্কা ২০৭ রান করে পাকিস্তানের অভিযান শেষ করে। এরপরেই অধিনায়ক সলমান আলি আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধেই বোমা ফাটালেন প্রাক্তন ফাস্ট বোলার মহম্মদ আমির।

    বোমা ফাটালেন মহম্মদ আমির
    বোমা ফাটালেন মহম্মদ আমির

    পাকিস্তানের টেলিভিশনে 'হারনা মানা হ্যায়' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মহম্মদ আমির পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমাকে সত্যি কথা বলতে দিন। বাকিটা ভুলে যান। আমি নিজেই বলছি যে আমাদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভা নেই।' আমির আরও যোগ করেন, 'আপনি দেখতে পাবেন যখন কোনও দল আমাদের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ খেলতে পাকিস্তানে আসে, তারা তাদের এ-টিম পাঠায় না। এটাই বোঝা যায় তারা আমাদের কতটা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে। যদি তারা মনে করত যে, হ্যাঁ, এটি একটি দল, তাহলে তারা তাদের এ-টিম পাঠাতো। অন্যান্য দলগুলো সমস্ত অভিষেক ম্যাচের জন্য তাদের এ-টিম পাঠায়। যদি নিউজিল্যান্ড ভারতে যায়, তাহলে পুরো দল যাবে। যদি ইংল্যান্ড যায়, তাহলে পুরো দল যাবে। যদি অস্ট্রেলিয়া যায়, তাহলে পুরো দল যাবে। সুতরাং, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা আমাদের কতটা গুরুত্ব দেয়।'

    এর আগে রবিবার পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ব্যাটিং কিংবদন্তি জাভেদ মিয়াঁদাদ দলের ব্যর্থতায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘দুই বছরে একবার দেশের ক্রিকেটের উৎকর্ষ বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ আসে, আর আমরা আবারও ব্যর্থ হলাম। এটা অত্যন্ত হতাশাজনক।’ মিয়াঁদাদের মতে, আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট এখন অনেক বেশি পরিকল্পিত ও কৌশলনির্ভর; কিন্তু পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা অন্যান্য শীর্ষ দলের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। বিশেষ করে উচ্চ র‌্যাংকিংধারী দলগুলোর বিপক্ষে ধারাবাহিক ব্যর্থতা উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, এখনই পিসিবিকে কিছু মৌলিক ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যদিকে, প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মহম্মদ ইউসুফ বলেন, কিছু ক্রিকেটারকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নিজেদের প্রমাণের জন্য অনেক বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা বড় মঞ্চে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘এখন সময় এসেছে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।’

    আরেক প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মইন খান স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, শীর্ষ দলগুলোকে হারানোর সামর্থ্য না থাকলে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট জেতা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ‘মেজর টুর্নামেন্ট জিততে হলে সেরা দলগুলোকে হারানোর সক্ষমতা থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দল নির্বাচন ও মাঠের পারফরম্যান্স- দুই জায়গাতেই অনেক ভুল করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বকাপে আমাদের মূল খেলোয়াড়রা জ্বলে উঠতে পারেননি।’

