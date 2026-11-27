২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
দ্বিতীয় টেস্টেও দলে জায়গা হল না মহম্মদ সিরাজের! ক্যামেরায় তাঁকে দেখে 'কাঁদছেন নাকি?' প্রশ্ন, টিম ম্যানেজমেন্টকে তুলোধোনা
শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে শুরু হয়েছে ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল। প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তন করে ভারত। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পরিবর্তে অভিষেকের সুযোগ দেওয়া হয় পেসার গুরনুর ব্রারকে।
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতীয় দলে জায়গা হল না মহম্মদ সিরাজের। পরপর দু'টি টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হল হায়দরাবাদের এই পেসারকে। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। টেলিভিশনের ক্যামেরায় সিরাজের মুখ দেখে তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার মুরলী কার্তিক। সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'ও কি কাঁদছে?' একই সঙ্গে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নির্বাচন নিয়েও তীব্র সমালোচনা করলেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, সিরাজের ফর্ম নিয়ে যদি এতই সংশয় থাকে, তা হলে তাঁকে নিউজিল্যান্ড সফরে নিয়ে যাওয়া হল কেন?
শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে শুরু হয়েছে ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল। প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তন করে ভারত। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পরিবর্তে অভিষেকের সুযোগ দেওয়া হয় পেসার গুরনুর ব্রারকে। কিন্তু ফের দলে জায়গা পেলেন না সিরাজ। প্রথম টেস্টেও ওয়েলিংটনে তাঁকে খেলানো হয়নি। ফলে ২০২০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর এই প্রথম কোনও টেস্ট সিরিজের একটি ম্যাচেও মাঠে নামার সুযোগ পেলেন না তিনি।
টসের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলের ক্যামেরায় দেখা যায়, মাঠের এক পাশে সানগ্লাস পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সিরাজ। সেই ছবি দেখে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার মুরলী কার্তিক প্রশ্ন করেন, সিরাজ কি কাঁদছেন? তাঁর কথায়, সিরাজ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ক্রিকেটার। কেউ কেউ দল থেকে বাদ পড়লেও সহজেই মেনে নেন। কিন্তু কিছু ক্রিকেটার দেশের হয়ে খেলার জন্য মরিয়া থাকেন। পায়ে ব্যথা হোক কিংবা মাথায় যন্ত্রণা, তাঁরা মাঠে নামতে চান। সিরাজ সেই ধরনের ক্রিকেটারদেরই একজন।
কার্তিকের মতে, বারবার দল থেকে বাদ পড়ায় ভিতরে ভিতরে আঘাত পেয়েছেন এই ভারতীয় পেসার। সাম্প্রতিক একদিনের ক্রিকেটেও তাঁকে নিয়মিত সুযোগ দেওয়া হয়নি। এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও তাঁকে কার্যত শেষ মুহূর্তে খেলানো হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।
সিরাজকে নিয়ে নির্বাচকদের প্রশ্ন
এর পরেই টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হন কার্তিক। তাঁর প্রশ্ন, সিরাজের বোলিংয়ের ধার যদি কমে গিয়ে থাকে, কিংবা নেটে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে সংশয় থাকে, তা হলে তাঁকে নিউজিল্যান্ড সফরে নিয়ে আসার প্রয়োজন কী ছিল? দলে রেখে প্রথম একাদশে সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত একজন ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
শুধু কার্তিক নন, সিরাজের বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর এবং মহম্মদ কাইফও। গাওস্করের মতে, সিরাজের পাশাপাশি রবীন্দ্র জাডেজাকেও বাইরে রাখা কঠিন সিদ্ধান্ত। তাঁর বিশ্বাস, টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে জাডেজার স্পিন যথেষ্ট কার্যকর হতে পারত। অন্য দিকে, কাইফের বক্তব্য, বিদেশের মাটিতে টেস্ট খেলতে গেলে প্রথম একাদশে সিরাজের নাম থাকা উচিত।
পরিসংখ্যানেও এগিয়ে সিরাজ
চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লিউটিসি) পর্বে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক সিরাজ। ১১টি টেস্টে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৪৩টি উইকেট। অথচ সেই ক্রিকেটারই পরপর দু'টি টেস্টে দলের বাইরে। গত অগস্টে শ্রীলঙ্কা সফরে শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। সেখানে দুই ম্যাচে চারটি উইকেট পেয়েছিলেন।
এর পর ঘরোয়া ক্রিকেটে হায়দরাবাদের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছেন সিরাজ। নিউজিল্যান্ড এ দলের বিরুদ্ধেও চার উইকেট নিয়েছিলেন। তবু জাতীয় দলে নিয়মিত সুযোগ মিলছে না তাঁর।
অবশ্য দল নির্বাচন নিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন অধিনায়ক শুভমন গিল। বর্তমান ফর্ম এবং বোলারদের ছন্দের ভিত্তিতেই প্রথম একাদশ তৈরি করা হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য। তবে পরিসংখ্যানের বিচারে ভারতের অন্যতম সফল টেস্ট বোলারকে পরপর দু'টি ম্যাচে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক থামছে না।