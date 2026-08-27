Mohan Bhagwat At NY: ভাগবতের অনুষ্ঠান ঘিরে নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা সতর্কতা, মামদানিকে বার্তা হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের

Mohan Bhagwat At NY: ভাগবতের অনুষ্ঠান ঘিরে নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা সতর্কতা, মামদানিকে বার্তা হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের
বৃহস্পতিবার জারি করা ওই নিরাপত্তা বার্তায় HAF সাধারণ মানুষকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে এবং সতর্ক থাকতে বলেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা কিছু কর্মী আগে থেকেই অনুষ্ঠানটি ব্যাহত বা বাতিল করার চেষ্টা করেছেন।
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে নির্ধারিত অনুষ্ঠানের আগে নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতা জারি করল Hindu American Foundation বা HAF। আগামী ২৯ অগস্ট ‘Universal Oneness Celebration’ অনুষ্ঠানে ভাগবতের বক্তব্য দেওয়ার কথা। তার আগেই মার্কিন এই হিন্দু অধিকার ও শিক্ষামূলক সংগঠন নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে। একই সঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানিকে সমস্ত নাগরিক, বিশেষ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার জারি করা ওই নিরাপত্তা বার্তায় HAF সাধারণ মানুষকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে এবং সতর্ক থাকতে বলেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা কিছু কর্মী আগে থেকেই অনুষ্ঠানটি ব্যাহত বা বাতিল করার চেষ্টা করেছেন। ফলে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের সতর্ক থাকা এবং উত্তেজনা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ আচরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম X-এ HAF জানিয়েছে, ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্কের মেয়রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, তিনি যেন তাঁর সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করেন।
এদিকে, ভাগবতের আমেরিকা সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বুধবার United States Commission on International Religious Freedom বা USCIRF ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে RSS সদস্য এবং কিছু ভারতীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বিবেচনার জন্য মার্কিন প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। এমনকি মোহন ভাগবতের ভিসা বাতিল করে ভবিষ্যতে তাঁকে আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার কথাও বলেছে তারা।
USCIRF-এর দাবি, ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং উসকানি ব্যবহারের অভিযোগ বাড়ছে। সংস্থাটি এই পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় কিছু আধিকারিক এবং RSS-এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দায়ী করার চেষ্টা করেছে।
তবে USCIRF-এর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সংস্থাটিকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্যতাহীন বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য, USCIRF দীর্ঘদিন ধরেই ভারত সম্পর্কে ভুল এবং উসকানিমূলক মন্তব্য করে আসছে এবং নিজস্ব উদ্দেশ্য রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব না দেওয়াই উচিত।
অন্যদিকে, নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, তিনি ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনের এই অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেন না। তবে একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন বাতিল করার আইনি ক্ষমতা শহর প্রশাসনের আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
মামদানি আরও বলেন, তিনি নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয়-আমেরিকান মেয়র। তাঁর মায়ের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এখনও ভারতে রয়েছেন। নিজের পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরে তিনি বলেন, ভারত সম্পর্কে তাঁর পরিবারের ধারণা ছিল একটি বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশের, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে একটি বর্জনমূলক রাজনৈতিক ভাবনার উত্থান তাঁকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে এবং তিনি সেই মতাদর্শের বিরোধী।
এরই মধ্যে তিন দেশ সফরের প্রথম পর্বে মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন মোহন ভাগবত। RSS-এর শতবর্ষ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে আমেরিকা, কানাডা এবং ব্রিটেনে তাঁর এই বৈশ্বিক সফরের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় প্রবাসী সংগঠনগুলির আমন্ত্রণেই এই সফর বলে জানা গিয়েছে।
American Hindus for Engagement and Dialogue বা AHEAD-এর উদ্যোগে ২৯ অগস্ট ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে ভাগবতের অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা। হিন্দু উৎসব রাখিবন্ধনের ঐতিহ্যবাহী উদ্যাপনের সঙ্গেও অনুষ্ঠানটি যুক্ত। ফলে অনুষ্ঠানের আগে নিরাপত্তা, প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বিতর্ক—সব মিলিয়ে নিউ ইয়র্কে ভাগবতের সফর ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More