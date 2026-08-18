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    MQ-9B Predator Drone: সমুদ্রপথে নজরদারি বাড়াতে বড় পদক্ষেপ, ১৯৪৩ কোটিতে আমেরিকা থেকে ২টি MQ-9B ড্রোন ভাড়া নিল ভারত

    এই চুক্তির আওতায় দুটি MQ-9B Sea Guardian ড্রোন ভাড়ায় নেওয়া হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রায় ১,৯৪৩ কোটি টাকার এই চুক্তির মেয়াদ ৩০ মাস। সোমবার নয়াদিল্লির কর্তব্য ভবন-২-এ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করা হয়। 

    Published on: Aug 18, 2026, 12:46:02 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারতীয় নৌবাহিনীর নজরদারি ক্ষমতা আরও বাড়াতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। আমেরিকার সংস্থা জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমসের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে ভারত সরকার। এই চুক্তির আওতায় দুটি MQ-9B Sea Guardian ড্রোন ভাড়ায় নেওয়া হবে।

    এই চুক্তির আওতায় দুটি MQ-9B Sea Guardian ড্রোন ভাড়ায় নেওয়া হবে।
    এই চুক্তির আওতায় দুটি MQ-9B Sea Guardian ড্রোন ভাড়ায় নেওয়া হবে।

    প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রায় ১,৯৪৩ কোটি টাকার এই চুক্তির মেয়াদ ৩০ মাস। সোমবার নয়াদিল্লির কর্তব্য ভবন-২-এ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে সই করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধিগ্রহণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব তথা ডিরেক্টর জেনারেল এ অনবারাসু।

    MQ-9B Sea Guardian একটি High-Altitude Long-Endurance বা HALE শ্রেণির দূরপাল্লার রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম। সহজ ভাষায়, এটি এমন একটি অত্যাধুনিক নজরদারি বিমান, যা অনেক উচ্চতায় দীর্ঘ সময় ধরে উড়তে পারে। দূর থেকে এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

    এই ধরনের বিমান মূলত নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের বিশাল এলাকা নজরে রাখতে এগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্ষেত্রেও এই বিমানগুলি মূলত সামুদ্রিক নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে।

    প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, MQ-9B Sea Guardian-এ অত্যাধুনিক সেন্সর, উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নত পেলোড রয়েছে। ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় নজরদারি আরও কার্যকর হবে।

    নৌবাহিনীর জন্য এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হতে পারে Maritime Domain Awareness বা সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্বিক তথ্য সংগ্রহ। সমুদ্রপথে কোন জাহাজ কোথায় চলছে, কোন এলাকায় অস্বাভাবিক গতিবিধি হচ্ছে, কিংবা কোথাও কোনও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে দ্রুত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বিমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

    প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য, MQ-9B দীর্ঘ সময় ধরে একটানা নজরদারি চালাতে পারবে। এর ফলে ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় Intelligence, Surveillance and Reconnaissance বা ISR ক্ষমতা বাড়বে। অর্থাৎ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ আরও শক্তিশালী হবে।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ও কৌশলগত গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। এই এলাকায় বিভিন্ন দেশের যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন এবং বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল রয়েছে। তাই সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে দুটি MQ-9B Sea Guardian ভাড়ায় নেওয়ার সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরে দীর্ঘসময় ধরে নজরদারি চালানো এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এগুলি নৌবাহিনীকে বাড়তি সুবিধা দেবে।

    তবে এই চুক্তিটি স্থায়ী কেনাকাটা নয়। ভারত সরকার আপাতত ৩০ মাসের জন্য দুটি বিমান ভাড়ায় নিচ্ছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এগুলি ভারতীয় নৌবাহিনীর নজরদারি ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের নজরদারি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই চুক্তিকে দেখা হচ্ছে। এর ফলে ভারত মহাসাগরে নৌবাহিনীর চোখ আরও দূর পর্যন্ত পৌঁছবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/MQ-9B Predator Drone: সমুদ্রপথে নজরদারি বাড়াতে বড় পদক্ষেপ, ১৯৪৩ কোটিতে আমেরিকা থেকে ২টি MQ-9B ড্রোন ভাড়া নিল ভারত
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