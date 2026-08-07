Mumbai Attack Threat: স্বাধীনতা দিবসের আগে মুম্বইয়ে হামলার হুমকি! নিশানায় মেট্রো, স্কুল, স্টক এক্সচেঞ্জে

Mumbai Attack Threat: স্বাধীনতা দিবসের আগে মুম্বইয়ে হামলার হুমকি! নিশানায় মেট্রো, স্কুল, স্টক এক্সচেঞ্জে
মেয়র ঋতু তাওয়াড়ের সরকারি ই-মেল আইডিতে এই বার্তাটি আসে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের আগেই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। বিশেষ করে মেট্রো পরিষেবা ব্যবহারকারী যাত্রী এবং স্কুলপড়ুয়া শিশুদের অভিভাবকদের সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে।
Mumbai Attack Threat: স্বাধীনতা দিবসের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। তার আগেই মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার হুমকি ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ের মেয়র ঋতু তাওয়াড়ের সরকারি ই-মেলে একটি হুমকিমূলক বার্তা পাঠানো হয়েছে। ওই ই-মেলে দাবি করা হয়েছে, ১৫ আগস্টের আগেই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। হুমকির তালিকায় রয়েছে মুম্বই মেট্রো, বিভিন্ন স্কুল, মেয়রের দফতর এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্র বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)। ই-মেলে খলিস্তানপন্থী স্লোগান এবং কয়েকজন খলিস্তান সমর্থকের নামও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই সতর্ক হয়েছে মুম্বই পুলিশ। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
মিডিয়া সূত্রে খবর, মেয়র ঋতু তাওয়াড়ের সরকারি ই-মেল আইডিতে এই বার্তাটি আসে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসের আগেই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। বিশেষ করে মেট্রো পরিষেবা ব্যবহারকারী যাত্রী এবং স্কুলপড়ুয়া শিশুদের অভিভাবকদের সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। ফলে হুমকির গুরুত্বকে হালকাভাবে নিচ্ছে না প্রশাসন। ই-মেলের উৎস এবং প্রেরকের পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেছে সাইবার বিশেষজ্ঞরা।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমকির খবর সামনে আসতেই গোটা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন, গণপরিবহণ কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক সংস্থাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সাইবার সেলের আধিকারিকরা ই-মেলটি কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থারও সহযোগিতা নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এটি প্রথমবার নয় যখন মুম্বইয়ের মেয়রকে এ ধরনের হুমকি দেওয়া হল। এর আগেও চলতি বছরের ১০ জুন একই ধরনের একটি ই-মেল পাঠানো হয়েছিল। সেই বার্তায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, বৃহন্মুম্বই পুরসভা (বিএমসি) ভবন, মেয়রের কার্যালয়-সহ একাধিক জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং স্নিফার ডগ দিয়ে বিস্তৃত তল্লাশি চালানো হলেও কোথাও কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। পরে তদন্তে সেই হুমকি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়।
তবে এবারও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে দেশজুড়ে নিরাপত্তা এমনিতেই বাড়ানো হয়। তার মধ্যে মুম্বইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিস্ফোরণের হুমকি পাওয়ায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এটি নিছক আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা, নাকি এর পিছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুম্বই পুলিশ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More