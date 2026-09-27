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Devbhoomi Cultural Festival: 'বাজারু সংস্কৃতি!' বদ্রীনাথ ধামে ‘ডিজে কনসার্ট', নিন্দায় মুখর প্রবীণ মুরলী মনোহর যোশী

Devbhoomi Cultural Festival: মুরলী মনোহর যোশী কেন্দ্র এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের কাছে এই ধরনের আয়োজন নিষিদ্ধ করার এবং 'দেবভূমি'-র পবিত্রতা রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন।

Published on: Sep 27, 2026, 14:21:00 IST
By Sahara Islam
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Devbhoomi Cultural Festival: উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথে সঙ্গীতানুষ্ঠান-সহ একটি সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী। তিনি বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্রের সাংস্কৃতিক শালীনতা লঙ্ঘন করে।

বদ্রীনাথ ধামে ‘ডিজে কনসার্ট', নিন্দায় মুখর প্রবীণ মুরলী মনোহর যোশী HT Photo By Sonu Mehta
বদ্রীনাথ ধামে ‘ডিজে কনসার্ট', নিন্দায় মুখর প্রবীণ মুরলী মনোহর যোশী HT Photo By Sonu Mehta

মুরলী মনোহর যোশী কেন্দ্র এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের কাছে এই ধরনের আয়োজন নিষিদ্ধ করার এবং 'দেবভূমি'-র পবিত্রতা রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চামোলি জেলার বদ্রীনাথ শহরে 'সংস্কৃতিই আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ' এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করে দু'দিনের ‘দেবভূমি সাংস্কৃতিক উৎসব’-এর আয়োজন করা হয়েছিল। হিন্দিতে এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে মুরলী মনোহর যোশী লেখেন, 'বদ্রীনাথ ধামে সঙ্গীতানুষ্ঠান বা ডিজে ইভেন্টের অনুমতি দেওয়া শুধু সাংস্কৃতিক শালীনতার লঙ্ঘনই নয়, বরং এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদার ওপর সরাসরি আঘাত।' বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, হিমালয়ের কোলে শান্ত পরিবেশে স্তোত্রপাঠ ও ঈশ্বরের আরাধনার উদ্দেশ্যেই আদি গুরু শঙ্করাচার্য বদ্রীনাথ ধাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি বলেন, 'উল্লেখ্য যে এই পবিত্র স্থানে শঙ্খধ্বনি পর্যন্ত নিষিদ্ধ; অথচ তা উপেক্ষা করে আমরা উচ্চস্বরে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করছি। ভারতীয় আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধকে চরমভাবে অবজ্ঞা করার পাশাপাশি, এত উচ্চতায় হাজার হাজার মানুষের নাচের ফলে স্বাস্থ্যের ওপর যে প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে, তাও এখানে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।' মুরলী মনোহর যোশী বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে 'দেবভূমি'-তে একটি 'বাজারু সংস্কৃতি' (বাণিজ্যিক মানসিকতা দ্বারা চালিত সংস্কৃতি) শিকড় বিস্তার করছে। তিনি এই অঞ্চলের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করার জন্য কেন্দ্র ও উত্তরাখণ্ড সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন। বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুগামীদের, বিশেষ করে শঙ্করাচার্য ও সাধু-মহাত্মাদের প্রতিও আহ্বান জানান, যাতে তিনি যাকে 'সংস্কৃতির অবক্ষয়' বলে বর্ণনা করেছেন তার বিরুদ্ধে তাঁরা 'জোরালো আওয়াজ' তোলেন। তিনি বলেন, 'হিমালয় হল স্বর্গীয় দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসস্থল এবং মা গঙ্গার উৎস। তাকে রাতের বিনোদন ও আমোদপ্রমোদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা কোটি কোটি ভারতবাসীর বিশ্বাস ও আবেগে এক চরম আঘাত।'

Home/News/Devbhoomi Cultural Festival: 'বাজারু সংস্কৃতি!' বদ্রীনাথ ধামে ‘ডিজে কনসার্ট', নিন্দায় মুখর প্রবীণ মুরলী মনোহর যোশী
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