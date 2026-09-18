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Modi Cabinet Reshuffle Speculation: মোদীর সঙ্গে মন্ত্রীদের বিশেষ বৈঠক, ক্যাবিনেট রদবদলের জল্পনা তুঙ্গে

২৩-২৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকটি অনেকটা ‘চিন্তন বৈঠক’-এর ধাঁচে হতে পারে। মন্ত্রীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে আলাদা আলাদা বিষয়ে আলোচনা করানো হতে পারে। শাসনব্যবস্থা, নীতির বাস্তবায়ন, সংস্কার, সরকারি কাজের গতি এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো বিষয় আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে।

Published on: Sep 18, 2026, 10:33:05 IST
By Abhijit Chowdhury
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কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জল্পনার মধ্যেই আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দু’দিনের বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছেন। সরকারের কাজকর্ম, বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন, সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা। বৈঠকটি সাধারণ মন্ত্রিসভার বৈঠকের তুলনায় আলাদা ধরনের হবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই বৈঠকের পরই ক্যাবিনেটে রদবদল হবে কি না, সে বিষয়ে সরকার এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জল্পনার মধ্যেই আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দু’দিনের বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছেন। ( DPR PMO)
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জল্পনার মধ্যেই আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দু’দিনের বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছেন। ( DPR PMO)

লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৩-২৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকটি অনেকটা ‘চিন্তন বৈঠক’-এর ধাঁচে হতে পারে। মন্ত্রীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে আলাদা আলাদা বিষয়ে আলোচনা করানো হতে পারে। শাসনব্যবস্থা, নীতির বাস্তবায়ন, সংস্কার, সরকারি কাজের গতি এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো বিষয় আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। কয়েকটি মন্ত্রক নিজেদের কাজকর্ম, অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থাপনাও করতে পারে বলে সূত্রের দাবি।

বৈঠকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে নীতি তৈরির পর তা বাস্তবে কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেই পর্যালোচনা। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কত দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে, মন্ত্রকগুলির মধ্যে সমন্বয় কেমন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করা যায় কীভাবে এবং জনগণের কাছে পরিষেবা পৌঁছনোর ক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা রয়েছে—এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে পারে। শুধু অতীতের কাজের হিসাব নয়, আগামী কয়েক মাসের জন্য সরকারের অগ্রাধিকারও নির্ধারণ করা হতে পারে।

এই বৈঠককে ঘিরে ক্যাবিনেট রদবদলের আলোচনা নতুন করে জোর পেয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাজকর্ম পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। এর আগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের কাজের পর্যালোচনা করা হয়েছে বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, মন্ত্রীদের প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয়তা এবং সরকারি প্রকল্পের প্রচার ও বাস্তবায়নের মতো বিষয়ও পর্যালোচনার আওতায় এসেছে।

তবে ২৩-২৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের সঙ্গে সরাসরি ক্যাবিনেট রদবদলের সম্পর্ক রয়েছে—এমন কোনও সরকারি নিশ্চয়তা এখনও নেই। লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈঠকের সময়ের কারণে রদবদল নিয়ে আলোচনা বেড়েছে, কিন্তু বৈঠকের পরপরই পরিবর্তন হবে এমন কোনও আনুষ্ঠানিক ইঙ্গিত নেই। ফলে আপাতত মন্ত্রীদের কাজের পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন—দুটি বিষয়ই আলাদা করে দেখা হচ্ছে।

মোদী সরকারের তৃতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর এখনও বড় ধরনের ক্যাবিনেট রদবদল হয়নি। লাইভ হিন্দুস্তানের তথ্য অনুযায়ী, মোদী সরকারের শেষ বড় মন্ত্রিসভা রদবদল হয়েছিল ৭ জুলাই ২০২১ সালে। এরপর কিছু দফতরে সীমিত পরিবর্তন এবং মন্ত্রীদের পদত্যাগের ঘটনা ঘটলেও ২০২৪ সালে তৃতীয় মেয়াদের সরকার গঠনের পর এখনও পর্যন্ত বড় কোনও ক্যাবিনেট রদবদল হয়নি।

তাই ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বরের বিশেষ বৈঠক এখন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। একদিকে সরকারের কাজের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে, অন্যদিকে মন্ত্রীদের দায়িত্বে কোনও পরিবর্তন আসে কি না, সেদিকেও নজর থাকবে। শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট রদবদল হবে কি না, এবং হলে তার পরিধি কতটা হবে, তা স্পষ্ট হবে সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তেই।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Modi Cabinet Reshuffle Speculation: মোদীর সঙ্গে মন্ত্রীদের বিশেষ বৈঠক, ক্যাবিনেট রদবদলের জল্পনা তুঙ্গে
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