    'দেশ জানে যে আপনারা নগ্ন, তাহলে পোশাক খোলার প্রয়োজন কেন মনে হল?’ AI সামিট নিয়ে কংগ্রেসকে খোঁচা মোদীর

    কী বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী?

    Published on: Feb 22, 2026 5:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ভারতীয় যুব কংগ্রেস কর্মীদের ‘শার্টবিহীন’ বিক্ষোভের জন্য প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের উপর তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং এটিকে ‘নোংরা এবং নগ্ন রাজনীতির’ একটি কাজ বলে অভিহিত করেছেন যা আন্তর্জাতিক অতিথিদের সামনে ‘দেশকে লজ্জা দিয়েছে।’

    নরেন্দ্র মোদী (@NarendraModi/Yt via PTI Photo)(PTI02_22_2026_000090B) (@NarendraModi)
    নরেন্দ্র মোদী (@NarendraModi/Yt via PTI Photo)(PTI02_22_2026_000090B) (@NarendraModi)

    উত্তর প্রদেশের মিরাটে দিল্লির সাথে নমো ভারত র‍্যাপিড রেল সংযোগ এবং স্থানীয় মিরাট মেট্রোর উদ্বোধনের পর এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘দেশের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল আছে যারা ভারতের সাফল্য হজম করতে পারে না।’ তিনি আরও বলেন, 'আপনারা ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম এআই সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছেন। ৮০ টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে এসেছেন। প্রায় ২০ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ভারতে এসেছেন।' জনতার দিকে ফিরে মোদী জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনারা কি এই এআই সম্মেলনের জন্য গর্বিত?’ যারক সপক্ষে সায় জানিয়ে সকলে তীব্র উল্লাসে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, ‘পুরো দেশ গর্বে ভরে উঠল,’ এরইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কিন্তু কংগ্রেস এবং তার বাস্তুতন্ত্র কী করেছিল? কংগ্রেস ভারতের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানকে তার নোংরা এবং নগ্ন রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছিল। কংগ্রেস নেতারা বিদেশী অতিথিদের সামনে নগ্ন হয়ে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছেছিলেন।’

    মোদী এক তীক্ষ্ণ ভাষায় মন্তব্য করেন: ‘আমি কংগ্রেসের লোকদের জিজ্ঞাসা করছি, দেশ জানে যে আপনারা ইতিমধ্যেই নগ্ন, তাহলে তোমাদের পোশাক খোলার প্রয়োজন কেন মনে হল?’ প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাতকারী বিক্ষোভের অংশ হিসেবে, ভারতীয় যুব কংগ্রেসের একদল কর্মী ভারত মণ্ডপের ৫ নম্বর প্রদর্শনী হলে প্রবেশ করেন, তাদের শার্ট খুলে সরকার বিরোধী স্লোগান, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে 'আপোষকারী' বলে অভিযোগ করে, এমন বার্তা সম্বলিত টি-শার্ট ধরে রাখেন বা প্রকাশ করেন। তারপরই মোদী সরব হন।

