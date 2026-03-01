Edit Profile
    Modi and Iran war:মার্কিন রণতরীতে আছড়ে পড়ল মিসাইল! ১৫ ভারতীয় সহ অয়েল ট্যাঙ্কারে হানা, মোদী এবার বসছেন হাইভোল্টেজ বৈঠকে

    মোদী বসছেন বৈঠকে।

    Published on: Mar 01, 2026 8:31 PM IST
    By Sritama Mitra
    দ্বিতীয় দিনেও পশ্চিম এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত। ইরানে এদিন ইজরায়েলি হামলার পরই পাল্টা ৪ মিসাইল আছড়ে পড়ে মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কনে। এদিকে, ইজরায়েলকেও ছেড়ে কথা বলেনি ইরান। এছাড়াও ইরানের আশপাশে থাকা বিভিন্ন আরব দেশও নতুন করে ইরানি হামলায় কাঁপছে। দুবাই, আবুধাবি কাঁপছে নতুন করে হামলায়। এদিকে, রবিবার ওমানের মুসান্দাম উপদ্বীপে পালাউ-পতাকাবাহী একটি তেল ট্যাংকারে হামলার ঘটনা ঘটে।

    মার্কিন রণতরীতে আছড়ে পড়ল মিসাইল! ১৫ ভারতীয় সহ অয়েল ট্যাঙ্কারে হানা, মোদী এবার বসছেন হাইভোল্টেজ বৈঠকে (DPR PMO/ANI Photo) (DPR PMO)
    ওই হামলার শিকার হওয়া অয়েল ট্যাঙ্কারে পনেরো জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, যেখানে চারজন আহত হন বলে খবরে বলা হয়েছে। ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের বিমান হামলার সময় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। শনিবারই ইজরায়েলি ও আমেরিকার হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি সহ সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিহত হন। আজ একাধিক রিপোর্টে শোনা যাচ্ছে, ইজরায়েলি হামলায় ইরানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টও নিহত। যদিও তা নিশ্চিত করেনি ইরান। এই পরিস্থিতিতে ১৫ ভারতীয় সহ অয়েল ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়। এই ঘটনায় ৪ জন আহত হওয়ার খবর রয়েছে।

    এদিকে, মধ্যপ্রাচ্য জ্বলে উঠতেই বিভিন্ন দেশে আশঙ্কা, আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, সেদেশে আটকে পড়া ভারতীয়রা। এই পরিস্থিতিতে এবার হাইভোল্টেজ মিটিং এ বসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইরানে মার্কিন-ইজরায়েলি হামলার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার রাতে দিল্লি ফিরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিএস) একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। তামিলনাড়ুতে এক কর্মসূচি থেকে রাত ৯.৩০ মিনিটে ফিরে মোদী বৈঠক করবেন বলে খবর।

