Naughty Boy Launch: কেন ‘নটি বয়’ উপগ্রহের উৎক্ষেপণ গুরুত্বপূর্ণ? এ বছরে ইসরোর প্রথম সাফল্যই ভারতের জন্য এক বড় ধাপ

Naughty Boy Launch: কেন ‘নটি বয়’ উপগ্রহের উৎক্ষেপণ গুরুত্বপূর্ণ? এ বছরে ইসরোর প্রথম সাফল্যই ভারতের জন্য এক বড় ধাপ
বেশির ভাগ পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ অনেক নিচু কক্ষপথে ঘোরে। সাধারণত পৃথিবীর কয়েকশো কিলোমিটার উপর দিয়ে তারা ঘুরতে থাকে। EOS-05-এর ক্ষেত্রে ছবিটা অন্য রকম। উৎক্ষেপণের পরে উপগ্রহটিকে সাব-জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে পাঠানো হয়েছে।
আকাশে উড়ল ‘নটি বয়’। সফল উৎক্ষেপণ হল ইসরোর GSLV-F17 রকেটের। শুক্রবার ভোরে শ্রীহরিকোটা থেকে রওনা দেয় রকেটটি। তার সঙ্গে ছিল পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ EOS-05। এই উৎক্ষেপণকে ইসরোর জন্য বড় সাফল্য বলা হচ্ছে। কারণ, এই মিশনে একসঙ্গে একাধিক নজির তৈরি হয়েছে। GSLV-এর মাধ্যমে এই প্রথম এত ভারী উপগ্রহ পাঠানো হল। একই সঙ্গে ভারতের প্রথম নির্দিষ্ট ইমেজিং উপগ্রহ জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে কাজ করতে চলেছে EOS-05। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই সাফল্যের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ইসরোর আরও একটি অসাধারণ কৃতিত্ব। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় এটি গর্বের মুহূর্ত।
৩৬ হাজার কিলোমিটার উপর থেকে ভারতের দিকে নজর
বেশির ভাগ পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ অনেক নিচু কক্ষপথে ঘোরে। সাধারণত পৃথিবীর কয়েকশো কিলোমিটার উপর দিয়ে তারা ঘুরতে থাকে। EOS-05-এর ক্ষেত্রে ছবিটা অন্য রকম। উৎক্ষেপণের পরে উপগ্রহটিকে সাব-জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে নিজের প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করে আরও উপরে উঠবে EOS-05। শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছবে। এই কক্ষপথের বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এই উচ্চতায় উপগ্রহের ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে একটি বড় অঞ্চলের উপর দীর্ঘ সময় নজর রাখা যায়। অর্থাৎ, ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার উপর বার বার নজর দেওয়া সম্ভব হবে।
সীমান্ত ও কৌশলগত নজরদারিতেও গুরুত্বপূর্ণ
EOS-05-কে ‘স্পাই স্যাটেলাইট’ বলা ঠিক নয়। ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন নিজেই এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে এর তথ্য জাতীয় স্বার্থে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কারণ উপগ্রহটি খুব ঘন ঘন দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার ছবি দিতে পারবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা, পরিকাঠামো, জলাধার বা জমির ব্যবহারে বড় পরিবর্তন হলে তা নজরে আসতে পারে। কোনও এলাকায় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে কি না, তা বুঝতেও সাহায্য করবে এই উপগ্রহের তথ্য। তবে এই উপগ্রহের মূল উদ্দেশ্য শুধু নিরাপত্তা নয়। কৃষি, বনাঞ্চল, জলসম্পদ এবং দুর্যোগ মোকাবিলাতেও এর তথ্য ব্যবহার করা যাবে।
ঝড়-বৃষ্টি থেকে বিপর্যয়, সবেতেই নজর
EOS-05-এর ক্যামেরা একাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ছবি তুলতে পারবে। দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড, মাল্টিস্পেকট্রাল এবং হাইপারস্পেকট্রাল—সব ক্ষেত্রেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে এটি। ফলে শুধু সাধারণ ছবি নয়। মাটির অবস্থা, জল, গাছপালা এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও বোঝা সম্ভব হবে। সাইক্লোন, মেঘভাঙা বৃষ্টি, বজ্রঝড়ের মতো দ্রুত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতেও এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কৃষিক্ষেত্রেও লাভ হবে। কোথায় ফসলের অবস্থা কেমন, কোথায় জলাভাব, কোথায় জমির পরিবর্তন হচ্ছে—এই ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে দ্রুত।
GSLV-এর সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ
EOS-05-এর ওজন ২,৩৬৭ কিলোগ্রাম। ইসরোর চেয়ারম্যানের দাবি, এটিই এখনও পর্যন্ত GSLV-এর মাধ্যমে উৎক্ষেপিত সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ। GSLV-F17 রকেটটির উচ্চতা ৫১.৭ মিটার। উৎক্ষেপণের সময় ওজন ছিল প্রায় ৪২০.৫ টন। এটি তিন ধাপের রকেট। এর তৃতীয় ধাপে রয়েছে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন।
এ বারের উৎক্ষেপণে আরও একটি চমক রয়েছে। আগে যে কক্ষপথে উপগ্রহ পৌঁছবে বলে হিসাব করা হয়েছিল, তার থেকেও বেশি উচ্চতায় EOS-05-কে পৌঁছে দিয়েছে রকেটটি। পরিকল্পিত উচ্চতা ছিল প্রায় ২৯,৯৩৪ কিলোমিটার। শেষ পর্যন্ত উপগ্রহটি প্রায় ৩১ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছয়। এর পর নিজের ইঞ্জিন ব্যবহার করে আরও উপরে উঠবে EOS-05।
২০২১-এর ব্যর্থতার পর বড় প্রত্যাবর্তন
এই সাফল্যের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ, ২০২১ সালে GSLV-এর একটি বড় ব্যর্থতা হয়েছিল। ২০২১ সালের ১২ অগস্ট GSLV-F10-এর মাধ্যমে EOS-03 উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্রায়োজেনিক উপরের ধাপে সমস্যা দেখা দেয়। ইঞ্জিন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না করায় মিশনটি ব্যর্থ হয়। তার পর থেকেই ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি এবং GSLV-এর নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর দিকে জোর দেয় ইসরো।
এ বারের সাফল্য তাই শুধু একটি নতুন উপগ্রহ কক্ষপথে পাঠানো নয়। পুরনো ব্যর্থতা কাটিয়ে GSLV-এর সক্ষমতা ফের প্রমাণ করার ঘটনাও। ইসরোর চেয়ারম্যান মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রথম GSLV-এ প্রায় ১,৫৩৬ কেজি ওজনের উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল। ধাপে ধাপে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এখন ২,৩৬৭ কেজির উপগ্রহও পাঠানো সম্ভব হচ্ছে।
চলতি বছরের আর একটি ধাক্কার পর স্বস্তি
চলতি বছরও ইসরো একটি বড় ধাক্কা খেয়েছিল। জানুয়ারিতে PSLV-C62 মিশন সফল হয়নি। ওই মিশনে ১৬টি উপগ্রহ ছিল। কিন্তু রকেটের তৃতীয় ধাপে সমস্যা দেখা দেওয়ায় উপগ্রহগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছতে পারেনি। সেই ঘটনার পর GSLV-F17-এর সাফল্য ইসরোর জন্য বাড়তি স্বস্তির। কারণ, সামনে রয়েছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান।
‘নটি বয়’ নাম কেন?
GSLV-কে অনেক সময় মজার ছলে ‘নটি বয়’ বলা হয়। এর কারণ, রকেটটি অতীতে কয়েকটি সমস্যার মুখে পড়েছে। তাই এর উপর আস্থা তৈরির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বারের সফল উৎক্ষেপণ সেই আস্থাকেই আরও শক্ত করল।
সাত বছর নিশ্চিত, নয় বছরের আশা
EOS-05-এর নির্ধারিত কাজের আয়ু অন্তত সাত বছর। তবে ইসরোর চেয়ারম্যান আরও আশাবাদী। তাঁর মতে, সঠিক ভাবে কাজ করলে উপগ্রহটি নয় বছর বা তারও বেশি সময় সক্রিয় থাকতে পারে। অর্থাৎ, আগামী বহু বছর ধরে এই উপগ্রহ থেকে ভারত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারে।
সামনে আরও বড় পরীক্ষা গগনযান
EOS-05-এর সাফল্যের পরই ইসরোর নজর এ বার আরও বড় লক্ষ্যে। গগনযান। ভারতের মানব মহাকাশ অভিযান নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। ইসরো জানিয়েছে, প্রায় ৮,০০০টি পরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে হবে মানবহীন অভিযান। তার পর মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা। মানুষকে মহাকাশে পাঠানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই রকেট, ক্যাপসুল, লাইফ সাপোর্ট, জরুরি ব্যবস্থা—সব কিছুরই বার বার পরীক্ষা চলছে। ইসরোর লক্ষ্য, প্রথম মানবহীন গগনযান মিশন চলতি বছরেই পাঠানো।
মহাকাশে ভারতের নতুন ‘চোখ’
EOS-05 তাই শুধু আর একটি উপগ্রহ নয়। এটি ভারতের পৃথিবী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এক দিকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার উপর থেকে বড় এলাকা বার বার দেখার ক্ষমতা। অন্য দিকে কৃষি, দুর্যোগ, আবহাওয়া এবং জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তার সঙ্গে GSLV-এর সক্ষমতার নতুন প্রমাণ। সব মিলিয়ে ‘নটি বয়’-এর এই সাফল্য ইসরোর কাছে শুধু একটি সফল উৎক্ষেপণ নয়। ২০২১-এর ব্যর্থতার পর ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা। আর সামনে গগনযান। অর্থাৎ, ভারতের মহাকাশযাত্রার পরের অধ্যায়ও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More