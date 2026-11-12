গোটা ভারতীয় উপকূল ও সমুদ্রসীমায় নৌসেনার মহড়া! ৯ দিন ধরে চলবে ‘সি ভিজিল-২৬’, নজরে পাকিস্তান ও চিনের সামুদ্রিক হুমকি

গোটা ভারতীয় উপকূল ও সমুদ্রসীমায় নৌসেনার মহড়া! ৯ দিন ধরে চলবে ‘সি ভিজিল-২৬’, নজরে পাকিস্তান ও চিনের সামুদ্রিক হুমকি
কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই মহড়া? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের মুম্বই জঙ্গি হামলায়। পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে ভারতে ঢুকে মুম্বইয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। সেই ঘটনায় ১৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই হামলা ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একাধিক দুর্বলতা সামনে নিয়ে আসে।
দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে বড়সড় উদ্যোগ নিল ভারতীয় নৌসেনা। গোটা দেশের উপকূল এবং একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলজুড়ে শুরু হয়েছে ভারতের পঞ্চম সর্বভারতীয় উপকূলীয় প্রতিরক্ষা মহড়া ‘সি ভিজিল-২৬’। ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মহড়া চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। দেশের সামুদ্রিক সীমানায় অনুপ্রবেশ, জঙ্গি হামলা, সন্দেহজনক নৌযানের গতিবিধি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিপদ মোকাবিলায় ভারত কতটা প্রস্তুত, তা যাচাই করাই এই মহড়ার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মহড়ায় শুধু নৌসেনা নয়, অংশ নিচ্ছে উপকূলরক্ষী বাহিনী, উপকূলীয় পুলিশ, শুল্ক দফতর এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি সংস্থা।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, ভারতীয় নৌসেনার নেতৃত্বে আয়োজিত এই মহড়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম পর্যায়টি হল উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রস্তুতি মূল্যায়ন। ১১ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই পর্যায়। এরপর ১৮ ও ১৯ নভেম্বর সমুদ্রভিত্তিক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সমস্ত উপকূলবর্তী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই কর্মসূচির আওতায় থাকবে। পাশাপাশি মৎস্যজীবী এবং উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরও এই মহড়ায় যুক্ত করা হচ্ছে।
কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই মহড়া? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের মুম্বই জঙ্গি হামলায়। পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে ভারতে ঢুকে মুম্বইয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। সেই ঘটনায় ১৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই হামলা ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একাধিক দুর্বলতা সামনে নিয়ে আসে। এরপর উপকূলবর্তী অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো, বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় তৈরি এবং সমুদ্রপথে অনুপ্রবেশ আটকানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ করে কেন্দ্র।
এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ২০১৮ সালে ‘সি ভিজিল’ মহড়ার পরিকল্পনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, দেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি বাস্তবে কতটা কার্যকর, তা পরীক্ষা করে দেখা। এবারের পঞ্চম সংস্করণে ভারতের সম্পূর্ণ উপকূলরেখার পাশাপাশি একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলও নজরদারির আওতায় থাকছে। অর্থাৎ, শুধু স্থলভাগের কাছাকাছি সমুদ্র নয়, ভারতের অর্থনৈতিক অধিকারভুক্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক এলাকাতেও নিরাপত্তা প্রস্তুতি যাচাই করা হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই মহড়ায় ভারতীয় নৌসেনার পাশাপাশি উপকূলরক্ষী বাহিনী, উপকূলীয় নিরাপত্তা পুলিশ, শুল্ক দফতর এবং অন্যান্য সামুদ্রিক সংস্থার কর্মী ও সরঞ্জাম অংশ নেবে। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, বন্দর, জাহাজ চলাচল, পেট্রোলিয়াম এবং মৎস্য সংক্রান্ত মন্ত্রকগুলিও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। ফলে দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় কতটা কার্যকর, তা যাচাই করার সুযোগ তৈরি হবে।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই মহড়া ভারতীয় নৌসেনার বৃহত্তর সামুদ্রিক যুদ্ধপ্রস্তুতি অনুশীলন ‘ট্রোপেক্স’-এরও প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কাজ করবে। ‘সি ভিজিল’ মূলত উপকূলীয় নিরাপত্তার উপর জোর দিলেও ‘ট্রোপেক্স’-এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে নৌসেনার যুদ্ধক্ষমতা ও সামরিক প্রস্তুতি যাচাই করা হয়। দুটি মহড়া মিলিয়ে উপকূল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি মূল্যায়ন সম্ভব।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের আবহে এই মহড়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সরকারি ঘোষণায় কোনও নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্য করে এই মহড়ার কথা বলা হয়নি। মূল উদ্দেশ্য, যেকোনও সামুদ্রিক বিপদের মোকাবিলায় ভারতকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা।
সব মিলিয়ে ‘সি ভিজিল-২৬’ শুধু একটি সামরিক মহড়া নয়, বরং ভারতের উপকূলীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়সড় পরীক্ষা। ২৬/১১-র মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে সমুদ্রপথে নজরদারি এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার সমন্বয় কতটা শক্তিশালী হয়েছে, সেই উত্তরই দেবে এই মহড়া।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More