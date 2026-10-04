NEET Case Chargesheet Report: নিট কাণ্ডে শেষ চার্জশিট এক সপ্তাহের মধ্যে, সরকারি আধিকারিকদের নাম থাকছে না তাতে
এই মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা পড়েছিল ২৮ জুলাই। সেখানে ১৩ জনের নাম ছিল। তাঁদের মধ্যে এনটিএর নিযুক্ত তিন বিষয় বিশেষজ্ঞও ছিলেন। সিবিআইয়ের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপে একই বিশেষজ্ঞদের বার বার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শেষ ধাপে তাঁদের চারটি মাস্টার প্রশ্নপত্রই দেখার সুযোগ ছিল।
NEET UG ২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় তদন্ত প্রায় শেষ। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় এবং শেষ চার্জশিট জমা দিতে চলেছে সিবিআই। তবে চূড়ান্ত চার্জশিটে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও আধিকারিক বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কোনও কর্তার নাম থাকছে না বলেই তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এনটিএর নিযুক্ত বিষয় বিশেষজ্ঞ, কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, দালাল এবং পরীক্ষার্থীরা।
এই মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা পড়েছিল ২৮ জুলাই। সেখানে ১৩ জনের নাম ছিল। তাঁদের মধ্যে এনটিএর নিযুক্ত তিন বিষয় বিশেষজ্ঞও ছিলেন। সিবিআইয়ের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপে একই বিশেষজ্ঞদের বার বার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শেষ ধাপে তাঁদের চারটি মাস্টার প্রশ্নপত্রই দেখার সুযোগ ছিল। ফলে অত্যন্ত গোপনীয় প্রশ্নপত্র তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের হাতে দীর্ঘ সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে।
তদন্তকারীদের দাবি, কেমিস্ট্রির বিশেষজ্ঞ প্রহ্লাদ ভিথালরাও কুলকার্নি ১৩৫টি প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলির বিকল্প ছোট ছোট কাগজে লিখে গোপন এলাকা থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্য দুই বিশেষজ্ঞ মানীষা মন্ধারে এবং মানীষা হাভালদার প্রশ্ন মুখস্থ করে পরে বই দেখে তা ফের তৈরি করেছিলেন বলেও অভিযোগ সিবিআইয়ের। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে তাঁদের যোগ কী ভাবে তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিও তদন্তে খতিয়ে দেখা হয়েছে।
প্রথম চার্জশিটের পর আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। অভিযোগ, কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সুবিধা পেয়েছিলেন তাঁরা। এই তিন জনের ভূমিকা এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার ফলাফলই চূড়ান্ত চার্জশিটে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হবে। তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কোনও এনটিএ কর্তা বা কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক যুক্ত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে আলাদা করে তদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি।
প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পরে NEET UG পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে একটি অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন সংকলনের অন্তত ১২০টি প্রশ্ন মিলে যাওয়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনা ঘিরে দেশ জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সংসদেও বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। একই সঙ্গে পরীক্ষার নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়তে থাকে।
এর পর এনটিএর কাজকর্মে বড় বদল আনা হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে এনটিএর বেশ কিছু কর্মীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরির ব্যবস্থাতেও বদল আনা হয়েছে। প্রায় ৬০০ জন বিষয় বিশেষজ্ঞকে সরিয়ে নতুন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং প্রশ্নপত্র যাচাইয়ের জন্য চার স্তরের ব্যবস্থা চালুর কথাও জানানো হয়েছে।
তবে তদন্তের শেষ ধাপে এসে একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এত বড় একটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শুধুই বাইরের লোকজন দায়ী ছিলেন, নাকি এনটিএর ব্যবস্থার দুর্বলতাও বড় ভূমিকা নিয়েছিল? সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিটে সরকারি আধিকারিকদের নাম না থাকলেও তদন্তের এই দিকটি নিয়ে বিতর্ক যে থামছে না, তা স্পষ্ট।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More