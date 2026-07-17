NEET UG Result & Cutoff Details: নিট ইউজি-তে রেকর্ড কাট-অফ, টপার পেলেন ৭১৫, দেখে নিন কোন বিভাগে লাগবে কত নম্বর
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ ও ইডব্লিউএস বিভাগের জন্য ৫০তম পার্সেন্টাইলের কাট-অফ গত বছরের ৬৮৬-১৪৪ নম্বর থেকে বেড়ে এ বছর হয়েছে ৭১৫-২১৩। একইভাবে ওবিসি, তফসিলি জাতি (SC) এবং তফসিলি উপজাতি (ST) বিভাগের ৪০তম পার্সেন্টাইলের কাট-অফও ১৪৩-১১৩ থেকে বেড়ে ২১২-১৭৭ নম্বরে পৌঁছেছে।
NEET UG Result & Cutoff Details: নিট ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে যোগ্যতা নির্ধারণকারী কাট-অফ নম্বরও। এবার প্রায় সব বিভাগেই কাট-অফ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিশেষ করে সাধারণ (UR) ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (EWS)-র ক্ষেত্রে কাট-অফ বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। এর ফলে চলতি বছরে মেডিক্যালে ভর্তির প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ ও ইডব্লিউএস বিভাগের জন্য ৫০তম পার্সেন্টাইলের কাট-অফ গত বছরের ৬৮৬-১৪৪ নম্বর থেকে বেড়ে এ বছর হয়েছে ৭১৫-২১৩। একইভাবে ওবিসি, তফসিলি জাতি (SC) এবং তফসিলি উপজাতি (ST) বিভাগের ৪০তম পার্সেন্টাইলের কাট-অফও ১৪৩-১১৩ থেকে বেড়ে ২১২-১৭৭ নম্বরে পৌঁছেছে। এছাড়া PwBD প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও কাট-অফ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
এবারের পরীক্ষায় প্রায় ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ১১.২১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রায় ৫৮ শতাংশই ছাত্রী। জাতীয় স্তরে প্রথম স্থান যৌথভাবে অর্জন করেছেন পঞ্জাবের আর্যন গুপ্ত এবং হরিয়ানার পংশুল বনসল। দু'জনেই ৭২০-র মধ্যে ৭১৫ নম্বর পেয়েছেন। অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কে আর্যন এবং পংশুল প্রথম স্থান পেয়েছেন।
এবার মোট ১৯ জন পরীক্ষার্থী ৭০০-র বেশি নম্বর পেয়েছেন। পাশাপাশি ১৩৮ জন ৬৯০-র বেশি, ১,৪৯২ জন ৬৫০ বা তার বেশি, ১০,১৬০ জন ৬০০ বা তার বেশি এবং ৯০,৭৮০ জন পরীক্ষার্থী ৫০০ বা তার বেশি নম্বর অর্জন করেছেন। পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ৬৯০-র বেশি নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের ৯৩ শতাংশেরও বেশি প্রথমবার এই পরীক্ষায় বসেছিলেন। এছাড়া তাঁদের ৯৯ শতাংশের বয়স ১৭ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে।
প্রথম ২০ জন মেধাতালিকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পরীক্ষার্থীরা জায়গা করে নিয়েছেন। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, বিহার, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং কর্নাটকের পরীক্ষার্থীরা শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন। শীর্ষ ২০-র মধ্যে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও পঞ্জাবের একাধিক পরীক্ষার্থী জায়গা করে নিয়েছেন। কর্নাটকের বৈষ্ণবী দাস প্রথম ২০-র তালিকায় একমাত্র মহিলা জেনারেল প্রার্থী হিসেবে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছেন। পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের কুডালে শ্রাবণী কৃষ্ণা এবং বিহারের রিয়া রঞ্জন ওবিসি-এনসিএল বিভাগ থেকে শীর্ষ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন।
যোগ্যতা অর্জনকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছেন ওবিসি-এনসিএল বিভাগের, যাঁদের সংখ্যা ৫.১২ লক্ষেরও বেশি। সাধারণ বিভাগ থেকে প্রায় ২.৯১ লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। তফসিলি জাতি বিভাগের প্রায় ১.৫৯ লক্ষ, ইডব্লিউএস বিভাগের ৯৫ হাজারের বেশি এবং তফসিলি উপজাতি বিভাগের ৬৩ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী বিভাগেরও কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী সফল হয়েছেন।
এবারের ফলাফলে আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য সামনে এসেছে। ৭০৫-র বেশি নম্বর পাওয়া শীর্ষস্থানীয় পরীক্ষার্থীরা দেশের আটটি ভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন। এছাড়া ১৭টি রাজ্যের স্টেট টপার ৭০০ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছেন এবং ২৬ জন স্টেট টপার ৬৯০-র বেশি নম্বর অর্জন করেছেন।
কাট-অফের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং শীর্ষ নম্বরের মান বিচার করে বিশেষজ্ঞদের মতে, চলতি বছরে মেডিক্যাল কলেজে আসন পাওয়ার লড়াই আগের তুলনায় আরও কঠিন হবে। বিশেষ করে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে উচ্চ নম্বর পাওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More