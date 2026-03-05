Nepal Election Updates: নেপালে চলছে নির্বাচন, ক্ষমতাচ্যুত ওলিকে চ্যালেঞ্জ বলেনের, ২৭৫ আসনে ভোট হয় দুই পদ্ধতিতে

Edit Profile
    অভ্যুত্থানের সময় যাবতীয় অশান্তি সত্ত্বেও নেপালের রাজনীতির অন্যতম 'স্থায়ী মুখ' হিসাবে রয়ে গেছেন খড়্গ প্রসাদ শর্মা ওলি। ভারতের সীমান্তবর্তী পূর্ব নেপালের 'ঝাপা-৫' আসমটি কেপি শর্মার শক্ত ঘাঁটি। এদিকে সেই আসনেই এবার কেপি শর্মা ওলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বলেন্দ্র শাহ।

    Published on: Mar 05, 2026 8:48 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আজ নেপালে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নির্বাচন। হিমালয়ের কোলে বসে থাকা দেশটির রাজনৈতিক পরিবেশে একটি প্রজন্মগত পরিবর্তন আসতে পারে এবারের ভোটে। কয়েক মাস আগেই গণঅভ্যুত্থানে পতন হয়েছিল নেপালের সরকারের। আন্দোলনকারী জেন জি তাণ্ডব চালিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে। মন্ত্রীদের রাস্তায় ফেলে মারা হয়েছিল। তারপরে অন্তর্বর্তী সরকার হাল ধরে দেশের। তবে নেপালের আগের সরকারের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নির্বাসিত হননি। আজকের নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যদিও বিভিন্ন সমীক্ষায় দাবি করা হচ্ছে, এবারের ভোটে এগিয়ে আছেন ৩৫ বছর বয়সি বলেন শাহ।

    ভারতের সীমান্তবর্তী ঝাপা-৫ আসনে কেপি শর্মা ওলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বলেন্দ্র শাহ। (REUTERS)
    উল্লেখ্য, নেপালে ১ কোটি ৮৯ লাখের মতো ভোটার আছেন। মোট ৬৫টি রাজনৈতিক দল এই ভোটে অংশগ্রহণ করছে। সেখানে মোট সংসদ আসন সংখ্যা ২৭৫। এর মধ্যে ১৬৫টি আসনে সরাসরি ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। এই আসনগুলিতে মোট প্রার্থী সংখ্যা ৩ হাজার ৪০৬ জন। বাকি ১১০ আসনে আনুপাতিক ভোটিং সিস্টেমে সাংসদ নির্বাচিত হন। ৬৩টি দলের ৩ হাজারের বেশি প্রার্থী এই ১১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে কটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত হিসাব করে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থীদের সংসদের সদস্যপদ দেওয়া হয়। এই ১১০টি আসনের ভাগ্যও নির্ধারিত হবে বৃহস্পতিবার। নির্বাচনের কারণে বুধবার থেকে দেশে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে সব মিলিয়ে ১০ হাজার ৯৬৭টি বুথ আছে।

