মধ্যপ্রাচ্যে নয়া সমীকরণ! কট্টরপন্থীদের রুখতে ইজরায়েলের 'ষড়ভুজ', ভারতের ভূমিকা আরও স্পষ্ট

মধ্যপ্রাচ্যে নয়া সমীকরণ! কট্টরপন্থীদের রুখতে ইজরায়েলের 'ষড়ভুজ', ভারতের ভূমিকা আরও স্পষ্ট
বুধবার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইজরায়েল সফর শুরু হচ্ছে। আর এই আবহে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর ‘কট্টরপন্থী’ প্রতিপক্ষদের মোকাবেলায় একটি নতুন জোট গঠন করবে। তিনি বলেন, 'আমার সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমরা একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করব, যা মূলত মধ্যপ্রাচ্যের চারপাশে বা এর জোটের মধ্যে একটি ‘ষড়ভুজ’ বা 'হেক্সাগন অব অ্যালায়েন্সেস' হবে।’ সেই সঙ্গে ভারতকে ‘বিশ্বশক্তি’ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ব্যক্তিগত বন্ধু আখ্যা দিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।
কী এই ‘ষড়ভুজ’ জোট?
এই ‘হেক্সাগন’ জোটে ভারত, আরব দেশ, আফ্রিকান দেশ, ভূমধ্যসাগরীয় দেশ (গ্রিস এবং সাইপ্রাস) এবং এশিয়ার অন্যান্য অপ্রকাশিত দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটির সঙ্গে আইএমইসি-এর দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর, যার লক্ষ্য সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদার করা। এই জোটের লক্ষ্য হল এমন একটি অক্ষ তৈরি করা যারা শিয়া অক্ষ এবং সুন্নি অক্ষের বিরুদ্ধে বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং লক্ষ্য নিয়ে একমত হবে। ইজরায়েলি নেতা বলেন যে, জোটে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো বিভিন্ন ধারণা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয় এবং আরও বলেন, তাদের মধ্যে সহযোগিতা দুর্দান্ত ফলাফল দিতে পারে যা ভবিষ্যতে তাদের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।
ভারতের ভূমিকা
যদিও প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত ও ইজরায়েল সম্পর্কের প্রশংসা করেছেন, তবুও নয়া দিল্লি ঐতিহাসিকভাবে কঠোর ব্লক রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছে। চিন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্থিতিশীল রয়েছে। তাছাড়া, ইরানের সঙ্গেও ভারত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপভোগ করছে এবং সৌদি আরবের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা সম্প্রসারণ করছে। সব মিলিয়ে, 'হেক্সাগন অব অ্যালায়েন্সেস' শুধু একটি কূটনৈতিক ধারণা নয়; এটি পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পুনর্গঠনের সম্ভাব্য রূপরেখা। এতে ভারতের ভূমিকা কেন্দ্রীয়-কারণ দিল্লির কৌশলগত অবস্থান, অর্থনৈতিক শক্তি এবং বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পর্ক এই নতুন জোটকে বাস্তব রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এদিকে, লন্ডনের কিংস কলেজের নিরাপত্তা অধ্যয়নের সহযোগী অধ্যাপক আন্দ্রেয়াস ক্রিগ সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে বলেন, নেতানিয়াহুর জোট আঞ্চলিক মেরুকরণকে আরও তীব্র করার ঝুঁকি তৈরি করবে।
প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফর
২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি নেতানিয়াহুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সফরে ইজরায়েলে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে জুলাইয়ের 'ঐতিহাসিক' সফরের পর এটি তাঁর দ্বিতীয় সফর। এটি ছিল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ইহুদি রাষ্ট্রে প্রথম সফর। প্রধানমন্ত্রী জেরুজালেমে একটি উদ্ভাবনী অনুষ্ঠান করবেন এবং নেতানিয়াহুর সঙ্গে ইয়াদ ভাশেম পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ইজরায়েল সফরে তিনি আলোচনার জন্য 'অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।' দুই দিনের এই সফরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ইজরায়েলের সংসদ নেসেটে ভাষণ দেবেন। এর আগে, প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১৫ সালে নেসেটে ভাষণ দিয়েছিলেন, যা ছিল ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম ইজরায়েল সফর ছিল।