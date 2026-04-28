    New Amrit Bharat Express trains: এল নতুন ২ অমৃত ভারত এক্সপ্রেস! এবার প্রায় ৩০ ঘণ্টায় বারাণসী থেকে…

    Amrit Bharat Express Trains: অযোধ্যা-মুম্বই (লোকমন্য তিলক টার্মিনাস) অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রা সন্ধ্যায় অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু হবে এবং পরের দিন গভীর রাতে মুম্বাই এলটিটি-তে শেষ হবে, প্রায় ২৮ ঘণ্টায় এই যাত্রা সম্পন্ন হবে।

    Published on: Apr 28, 2026 7:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    দেশ পেল আরও নতুন ২ অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন। এবার উত্তর ভারতের দুই তীর্থ ক্ষেত্রের সঙ্গে বাণিজ্য নগরী মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের প্রযুক্তি-গড় পুনেকে সংযুক্ত করবে এই নয়া অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। আজই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুই নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করেন।

    উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগকে আরও বাড়িয়ে নিতে এবার রেলের তরফে এল যাত্রীদের জন্য নতুন দুই অমৃত ভারত ট্রেন। আজ নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে পথ চলা শুরু করা দুই অমৃত ভারত ট্রেনের রুট হল- বারাণসী থেকে পুনে (হাদপসার) এবং অযোধ্যা থেকে মুম্বাই (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস)।

    এই দুই ট্রেনের পথ চলা ঘিরে এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের জন্য এই উন্নয়নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বারাণসী ও অযোধ্যা প্রধান আধ্যাত্মিক তীর্থস্থান হওয়ায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তকে আকর্ষণ করে এবং মুম্বাই ও পুনের মতো মহানগরগুলির সাথে উন্নত রেল সংযোগ পর্যটনকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    রেল মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বেনারস-হাদাপসার (পুনে) পরিষেবাটি কাশী বিশ্বনাথ ধামে যাতায়াত সহজতর করবে, অপরদিকে অযোধ্যা-মুম্বাই পরিষেবাটি শ্রী রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ উন্নত করবে।’

    আশা করা হচ্ছে, এই ট্রেনগুলো দুই রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রী, পরিযায়ী শ্রমিক এবং তীর্থযাত্রীদের বিশেষভাবে উপকৃত করবে, কারণ এটি সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং ট্রেন বদলানোর প্রয়োজনীয়তা দূর করবে। মন্ত্রকের বক্তব্য অনুসারে, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আরাম, সুবিধা এবং সুলভ মূল্যের সমন্বয় রয়েছে।

    বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ ও ঝাঁসি, মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, এবং মহারাষ্ট্রের মানমাদ ও কোপারগাঁও-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি অতিক্রম করবে, যেগুলি একত্রে শিরডিতে যাওয়ার প্রধান রেল প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। এরপর ট্রেনটি পুনের দ্রুততম বর্ধনশীল উপশহর হাদাপসারে গিয়ে যাত্রা শেষ করবে।

    অযোধ্যা-মুম্বই (লোকমন্য তিলক টার্মিনাস) অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রা সন্ধ্যায় অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু হবে এবং পরের দিন গভীর রাতে মুম্বাই এলটিটি-তে শেষ হবে, প্রায় ২৮ ঘণ্টায় এই যাত্রা সম্পন্ন হবে। ট্রেনটি অযোধ্যা ক্যান্ট, সুলতানপুর, এমবিডি প্রতাপগড়, প্রয়াগরাজ জং, মানিকপুর জং, সাতনা, জবলপুর, ইটারসি জং, ভুসাওয়াল জং, জলগাঁও জং, নাসিক রোড, কল্যাণ জং, থানে এবং লোকমান্য তিলক টার্মিনাস সহ ১২টি স্টপেজ তৈরি করবে। প্রসঙ্গত, অমৃত ভারত ট্রেনের ভাড়া সাধারণ মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়ার চেয়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ বেশি।

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

