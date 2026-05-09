New CDS of India: নয়া চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পাচ্ছে ভারত, কে এই লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি?

New CDS of India: নয়া চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পাচ্ছে ভারত, কে এই লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি?
লেফটেন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রহ্মণিকে (অবসরপ্রাপ্ত) নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) হিসাবে নিয়োগ করেছে ভারত সরকার। দেশের সামরিক নেতৃত্বে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এনএস রাজা সুব্রহ্মণি সামরিক বিষয়ক বিভাগের সচিব হিসেবেও দায়িত্ব নেবেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ অব্যাহত রাখবেন। বর্তমান চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ ৩০ মে-তে শেষ হবে।
কে এই লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন এস রাজা সুব্রহ্মণি? লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সম্মানিত আধিকারিক। তিনি পিভিএসএম, এভিএসএম, এসএম এবং ভিএসএমের মতো মর্যাদাপূর্ণ সামরিক পদকে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল সচিবালয়ে (এনএসসিএস) সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি এই দায়িত্বে আছেন। তার আগে তিনি ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত তিনি সেন্ট্রাল কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
সিডিএসের অবস্থান কী? ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের দায়িত্ব চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের ওপর। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে এটা সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। তিনি সরকারের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিরক্ষা খাত এবং থিয়েটার কমান্ডের সংস্কারের দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জেনারেল অনিল চৌহানের অবসর গ্রহণের পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও সুসংহত করে তোলার দায়িত্ব পালন করবেন এই পদে আসীন হয়ে। উল্লেখ্য, ভারতের প্রথম সিডিএস ছিলেন প্রয়াত বিপিন রাওয়াত।
