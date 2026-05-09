    New CDS of India: নয়া চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পাচ্ছে ভারত, কে এই লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি?

    এনএস রাজা সুব্রহ্মণি সামরিক বিষয়ক বিভাগের সচিব হিসেবেও দায়িত্ব নেবেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ অব্যাহত রাখবেন। বর্তমান চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ ৩০ মে-তে শেষ হবে।

    Published on: May 09, 2026 8:37 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    লেফটেন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রহ্মণিকে (অবসরপ্রাপ্ত) নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) হিসাবে নিয়োগ করেছে ভারত সরকার। দেশের সামরিক নেতৃত্বে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এনএস রাজা সুব্রহ্মণি সামরিক বিষয়ক বিভাগের সচিব হিসেবেও দায়িত্ব নেবেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ অব্যাহত রাখবেন। বর্তমান চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহানের মেয়াদ ৩০ মে-তে শেষ হবে।

    কে এই লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন এস রাজা সুব্রহ্মণি? লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সম্মানিত আধিকারিক। তিনি পিভিএসএম, এভিএসএম, এসএম এবং ভিএসএমের মতো মর্যাদাপূর্ণ সামরিক পদকে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল সচিবালয়ে (এনএসসিএস) সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি এই দায়িত্বে আছেন। তার আগে তিনি ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত তিনি সেন্ট্রাল কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

    সিডিএসের অবস্থান কী? ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের দায়িত্ব চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের ওপর। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে এটা সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। তিনি সরকারের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিরক্ষা খাত এবং থিয়েটার কমান্ডের সংস্কারের দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জেনারেল অনিল চৌহানের অবসর গ্রহণের পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রহ্মণি ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও সুসংহত করে তোলার দায়িত্ব পালন করবেন এই পদে আসীন হয়ে। উল্লেখ্য, ভারতের প্রথম সিডিএস ছিলেন প্রয়াত বিপিন রাওয়াত।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

