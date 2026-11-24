২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন প্রতিরক্ষা সমীকরণ? মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির
ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক তৎপরতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাইছে ইসলামাবাদ।
ভারতের কৌশলগত প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিরক্ষা সম্পর্ক মজবুত করতে তৎপর পাকিস্তান। এবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠক করলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান তথা চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি, সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সোমবার, ২৩ নভেম্বর মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই দেশই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একমত হয়েছে।
ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক তৎপরতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাইছে ইসলামাবাদ।
বৈঠকে দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রসঙ্গও উঠে আসে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে তাঁর দেশের আগ্রহের কথা জানান। অন্যদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মালয়েশিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন আসিম মুনির। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বক্তব্য অনুযায়ী, দুই পক্ষই মনে করছে, নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের আলোচনা এবং সামরিক যোগাযোগ বজায় রাখা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শুধু মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই নয়, দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহম্মদ খালেদ নরদিনের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। সেখানে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নতুন কোন কোন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব, তা নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ খুঁজে বের করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী।
উল্লেখযোগ্য বিষয়, আসিম মুনিরের এই সফরকে শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবে দেখছে না ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের বক্তব্য, দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও মজবুত করাই এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য। নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, সামরিক সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দুই পক্ষ সহমত হয়েছে। তবে এই বৈঠকে কোনও নির্দিষ্ট অস্ত্রচুক্তি, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন কিংবা যৌথ সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়নি।
ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও এই বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ। অন্যদিকে, পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ও কৌশলগত রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ফলে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের উন্নতি আঞ্চলিক নিরাপত্তার আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগর ও গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা নিয়ে যখন একাধিক দেশের আগ্রহ বাড়ছে, তখন পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক উদ্যোগ নজর কাড়ছে।
ভারতের জন্যও দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষা সমীকরণ পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে মালয়েশিয়া-পাকিস্তান বৈঠকে ভারতের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয়েছে, এমন তথ্য সামনে আসেনি। সব মিলিয়ে, আসিম মুনিরের মালয়েশিয়া সফর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কূটনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন দেখার, বৈঠকে হওয়া আলোচনার বাস্তব প্রতিফলন কতটা ঘটে এবং দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা আগামী দিনে কোন পথে এগোয়।