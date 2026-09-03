New ₹10 Ice Cream by Ambanis: ক্যাম্পা কোলার পর এবার আইসক্রিমে অম্বানিরা! মাত্র ১০ টাকা থেকে বাজারে ‘বম্বে ক্রিমারি’
জিও-র সস্তা ইন্টারনেট পরিষেবা থেকে শুরু করে মাত্র ১০ টাকা দামের ক্যাম্পা কোলা—রিলায়েন্স এর আগেও কম দামের কৌশল কাজে লাগিয়ে বাজারে দ্রুত জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এবার সেই একই ফর্মুলা আইসক্রিমের বাজারেও প্রয়োগ করতে চলেছে সংস্থাটি।
ভারতের ভোগ্যপণ্যের বাজারে ফের বড়সড় চমক দিতে চলেছে মুকেশ অম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠী। ক্যাম্পা কোলার সাফল্যের পর এবার আইসক্রিমের বাজারে প্রবেশ করল রিলায়েন্স। নতুন আইসক্রিম ব্র্যান্ডের নাম ‘বম্বে ক্রিমারি’ বা ‘Bombay Creamery’। আর এই নতুন ব্র্যান্ডের সবচেয়ে বড় চমক হল এর দাম। অম্বানিদের নতুন আইসক্রিমের দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ১০ টাকা থেকে।
রিলায়েন্সের ব্যবসায়িক কৌশল অনুযায়ী, তুলনামূলক কম দামে পণ্য বাজারে এনে দ্রুত বিপুল সংখ্যক ক্রেতার কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়েই বম্বে ক্রিমারির আত্মপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। জিও-র সস্তা ইন্টারনেট পরিষেবা থেকে শুরু করে মাত্র ১০ টাকা দামের ক্যাম্পা কোলা—রিলায়েন্স এর আগেও কম দামের কৌশল কাজে লাগিয়ে বাজারে দ্রুত জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এবার সেই একই ফর্মুলা আইসক্রিমের বাজারেও প্রয়োগ করতে চলেছে সংস্থাটি।
জানা গিয়েছে, বম্বে ক্রিমারির আওতায় কাপ, কোন এবং স্টিক—বিভিন্ন ধরনের আইসক্রিম পাওয়া যাবে। আর সবক্ষেত্রেই প্রাথমিক দাম রাখা হয়েছে মাত্র ১০ টাকা থেকে। অর্থাৎ বাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলির তুলনায় একেবারে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে নতুন এই পণ্যকে।
বর্তমানে ভারতের আইসক্রিমের বাজারে আমুল, কোয়ালিটি ওয়ালস, ভাদিলাল, মাদার ডেয়ারি, অরুণ এবং বাস্কিন রবিনসের মতো একাধিক শক্তিশালী ব্র্যান্ড রয়েছে। এই বাজারে বম্বে ক্রিমারির প্রবেশ যে প্রতিযোগিতা আরও বাড়াবে, তা নিয়ে সংশয় নেই। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে দেখা যায়, আমুলের ম্যাঙ্গো ও কাশ্মীরি কেশর কুলফির মতো কিছু তুলনামূলক সস্তা পণ্যের দাম প্রায় ২০ টাকা থেকে শুরু। সেখানে বম্বে ক্রিমারি ১০ টাকা থেকেই আইসক্রিম দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।
তবে দেশের সর্বত্র একসঙ্গে এই ব্র্যান্ডের বড়সড় উদ্বোধন হচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে পশ্চিম ভারতে বম্বে ক্রিমারি বাজারে আনা হচ্ছে। সেখানে প্রতিক্রিয়া ও ব্যবসায়িক সাফল্য যাচাই করার পর ধাপে ধাপে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই আইসক্রিম পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
রিলায়েন্স শুধু দাম কম রাখার উপর নির্ভর করছে না, বরং বিক্রয় পরিকাঠামো তৈরির দিকেও জোর দিচ্ছে। সাধারণত আইসক্রিম সংস্থাগুলি দোকান ও খুচরো বিক্রেতাদের কাছে নিজেদের ব্র্যান্ডের লোগো দেওয়া বিশেষ ফ্রিজার সরবরাহ করে। জানা গিয়েছে, বম্বে ক্রিমারির ক্ষেত্রেও রিলায়েন্স ইতিমধ্যে এই ধরনের ফ্রিজার পাঠানো শুরু করেছে। ফলে নতুন ব্র্যান্ডটিকে দ্রুত খুচরো বাজারে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টা চলছে।
রিলায়েন্সের নতুন উদ্যোগের প্রভাব নিয়ে ইতিমধ্যেই বাজারে আলোচনা শুরু হয়েছে। বম্বে ক্রিমারির আত্মপ্রকাশের খবর প্রকাশ্যে আসার পর কোয়ালিটি ওয়ালসের শেয়ারের দামে প্রায় ৩ শতাংশ পতনের খবর সামনে এসেছে। যদিও শেয়ারবাজারে কোনও একটি সংস্থার শেয়ারের ওঠানামার সঙ্গে নতুন প্রতিযোগীর সরাসরি সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে।
সব মিলিয়ে, কম দাম, বিস্তৃত বিতরণ ব্যবস্থা এবং রিলায়েন্সের শক্তিশালী ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ককে হাতিয়ার করে ভারতের আইসক্রিম বাজারে বড় ধাক্কা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বম্বে ক্রিমারি। ক্যাম্পা কোলার পর এবার আইসক্রিম—অম্বানিদের এই নতুন বাজি বাজারের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, সেটাই এখন দেখার।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More