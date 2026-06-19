New York Shooting: ফিফা বিশ্বকাপের মাঝেই নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে চলল গুলি, আতঙ্কে ছুটল হাজারো মানুষ

New York Shooting: ফিফা বিশ্বকাপের মাঝেই নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে চলল গুলি, আতঙ্কে ছুটল হাজারো মানুষ
নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে আচমকা গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে। গুলির আওয়াজ শোনা মাত্রই পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচলতি মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বদলে যায় বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্কে।
আমেরিকার অন্যতম ব্যস্ত ও জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে আচমকা গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে। গুলির আওয়াজ শোনা মাত্রই পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচলতি মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বদলে যায় বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্কে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যায়, টাইমস স্কোয়ারের ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা মাত্র মানুষ দৌড়ে পালাতে শুরু করেছেন। কেউ দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ছেন, কেউ আবার রাস্তার পাশে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোটা এলাকা কার্যত ফাঁকা হয়ে যায়। নিউ ইয়র্ক পুলিশ (NYPD) জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে অন্তত একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, একটি বড়সড় বচসা বা সংঘর্ষের পরই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল, যার ফলে উপস্থিত জনতার মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনায় অন্তত একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে যে তদন্ত এখনও চলছে এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় টাইমস স্কোয়ারে প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল। কয়েক ঘণ্টা আগেই শহরে এনবিএ চ্যাম্পিয়ন নিউ ইয়র্ক নিক্সের বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে লক্ষাধিক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। ফলে ওই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার ছিল। সেই পরিস্থিতিতেই গুলির ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ বেড়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গুলির শব্দ শুনে অনেকেই প্রথমে কী ঘটেছে বুঝতে পারেননি। পরে চারদিকে মানুষকে ছুটতে দেখে তারাও প্রাণ বাঁচাতে দৌড় শুরু করেন। কয়েকটি দোকানের কর্মীরা আতঙ্কিত মানুষদের ভিতরে আশ্রয় দেন বলেও জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত পর্যটনকেন্দ্রে এই গুলির ঘটনা নতুন করে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও টাইমস স্কোয়ারে ওই কয়েক মিনিটের আতঙ্ক বহু মানুষের মনে দীর্ঘদিন থেকে যাবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More