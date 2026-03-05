Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nitish Kumar Latest Update: জল্পনা সত্যি করে রাজ্যসভার পথে নীতীশ, বিহারের নতুন সরকারের উদ্দেশে দিলেন বার্তা

    নীতীশ কুমার নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আপনারা ধারাবাহিকভাবে আমার প্রতি বিশ্বাস এবং সমর্থন বজায় রেখেছেন। এর ফলে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে বিহার এবং আপনাদের সবার সেবা করেছি আমি। আপনাদের এই বিশ্বাস এবং সমর্থনের শক্তি ছিল বলে আজ বিহার উন্নয়ন এবং সম্মানের নতুন মাত্রা তুলে ধরছে।'

    Published on: Mar 05, 2026 1:16 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাজ্যসভায় যাচ্ছেন নীতীশ কুমার। জল্পনার আবহে নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করলেন নীতীশ। তিনি এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে উচ্চকক্ষে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এরই সাথে তিনি বিহারের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নীতিশ কুমার বিহারের জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, আগের মতো এবারও তিনি বিহারকে উন্নত করার সংকল্প পূরণ করবেন। এরই সঙ্গে তিনি জানান, বিহারের নতুন যে সরকার গঠিত হবে, তাদের তিনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

    রাজ্যসভায় যাচ্ছেন নীতীশ কুমার।
    রাজ্যসভায় যাচ্ছেন নীতীশ কুমার।

    নীতীশ কুমার নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আপনারা ধারাবাহিকভাবে আমার প্রতি বিশ্বাস এবং সমর্থন বজায় রেখেছেন। এর ফলে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে বিহার এবং আপনাদের সবার সেবা করেছি আমি। আপনাদের এই বিশ্বাস এবং সমর্থনের শক্তি ছিল বলেই আজ বিহার উন্নয়ন এবং সম্মানের নতুন মাত্রা তুলে ধরছে। এর জন্য আমি অতীতেও বহুবার আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।'

    নীতীশ কুমার আরও লিখেছেন, 'যখন থেকে আমি আমার সংসদীয় জীবন শুরু করি, তখন থেকেই আমার মনে ইচ্ছে ছিল, বিহার বিধানসভার উভয় কক্ষের পাশাপাশি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য হব। এই ধারাবাহিকতায় আমি এই নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্য হতে চাইছি। আমি আপনাদের আন্তরিকতার সঙ্গে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনাদের সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আপনাদের সঙ্গে উন্নত বিহার গড়ার সংকল্প অটুট থাকবে। যে নতুন সরকার গঠিত হবে, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন ও দিকনির্দেশনা থাকবে।'

    উল্লেখ্য, এবারের বিহার থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও রাজ্যসভায় মনোনয়ন পেশ করবেন। নবীন এবং নীতীশের মনোনয়ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পটনা যাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এনডিএ-র সব প্রার্থী একসঙ্গে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। গত বছরের নভেম্বরে বিহারের বিধানসভা ভোটে বিশাল জয় পেয়েছিল এনডিএ। এরপর নানা জল্পনার মাঝেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নীতীশ কুমার। তবে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা চলছে পটনার রাজনৈতিক করিডোরে। এরই সঙ্গে বিহারের রাজনৈতিক সমীকরণেও বদল এসেছে। বিহারে এনডিএ-তে একদা 'ছোট ভাই' বিজেপি এখন 'দাদা'। এই আবহে নীতীশ কুমার নাকি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে রাজ্যসভায় যেতে চলেছেন।

    এহেন পরিস্থিতিতে বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনাবলীর সাক্ষী থেকে পটনা। বুধবার গভীর রাতে জেডিইউ নেতা ও নীতীশের পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। সব জল্পনাকে সত্যি করে আজ সকালে নীতীশ নিজেই ফেসবুক পোস্টে জানিয়ে দেন, তিনি রাজনৈতিক জীবনে নয়া ইনিংস শুরু করছেন। এই আবহে বিহার শীঘ্রই নতুন মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে।

    News/News/Nitish Kumar Latest Update: জল্পনা সত্যি করে রাজ্যসভার পথে নীতীশ, বিহারের নতুন সরকারের উদ্দেশে দিলেন বার্তা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes