Tharoor on Rahul's Vietnam Trip: ‘আমি ট্রাভেল এজেন্ট নই’, রাহুলের ভিয়েতনাম সফর নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বললে শশী থরুর!

Tharoor on Rahul's Vietnam Trip: ‘আমি ট্রাভেল এজেন্ট নই’, রাহুলের ভিয়েতনাম সফর নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বললে শশী থরুর!
রাহুল গান্ধীর ভিয়েতনাম সফর ঘিরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে বিজেপি। এবার এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থরুর। জবাবে তাঁর মন্তব্য, “আমি ট্রাভেল এজেন্ট নই।”
দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের প্রতিবাদ চলছে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। এই পরিস্থিতিতে বিদেশ সফরে গিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর ভিয়েতনাম সফর ঘিরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে বিজেপি। এবার এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থরুর। জবাবে তাঁর মন্তব্য, “আমি ট্রাভেল এজেন্ট নই।” অর্থাৎ, রাহুলের সফর সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। অন্য নেতার ব্যক্তিগত সফর নিয়ে মন্তব্য করতেও রাজি হননি তিনি।
কেন ভিয়েতনামে রাহুল?
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চার দিনের সফরে ভিয়েতনামে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তবে এই সফরের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। সফরটিকে ব্যক্তিগত বলেই উল্লেখ করা হচ্ছে। এর মধ্যেই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলন চলছে। ফলে রাহুলের বিদেশ যাত্রাকে হাতিয়ার করে কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি।
বুধবার কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন শশী থরুর। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, দিল্লিতে যখন বিরোধীরা আন্দোলন করছেন, তখন কেন বিদেশে গেলেন রাহুল? জবাবে থরুর বলেন, “আমি ট্রাভেল এজেন্ট নই। আমাকে এই প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। আমি নিজেও কেন দিল্লি ছেড়ে এখানে এসেছি? প্রত্যেকেরই কিছু দায়িত্ব থাকে। তাই এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না।”
থরুরের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে রাহুলের সফরের কারণ বা পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কোনও তথ্য দেননি।
বিজেপির তোপ, বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন
রাহুলের ভিয়েতনাম সফর নিয়ে সরব বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, বিদেশ সফরে গিয়ে কি ছুটি কাটাচ্ছেন রাহুল, নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে তাঁর? বিজেপির দাবি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার পরেও রাহুলের বিদেশ সফর বিরোধী শিবিরের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।
বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র আরও আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে জর্জ সোরসের কাছ থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন। ভারতে সরকার বদলের পরিকল্পনা নিয়েও কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে বিজেপির বক্তব্যকে রাজনৈতিক অভিযোগ হিসাবেই দেখা হচ্ছে।
পালটা জবাব কংগ্রেসের
বিজেপির অভিযোগের পালটা জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত। তাঁর বক্তব্য, রাহুল গান্ধী বিরোধী দলনেতা হলেও তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব রয়েছে। বিদেশে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করা বা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মত বিনিময় করাও রাজনৈতিক কাজের অংশ হতে পারে। এর আগেও রাহুল ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন, লন্ডনে বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দিয়েছেন এবং সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন বলে দাবি করেছেন সন্দীপ।
কংগ্রেসের বক্তব্য, রাহুলের বিদেশ সফরকে কেন্দ্র করে অযথা বিতর্ক তৈরি করছে বিজেপি। অন্য দিকে, বিজেপি মনে করছে, বিরোধীদের প্রতিবাদের সময়ে রাহুলের অনুপস্থিতি রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।
সব মিলিয়ে, রাহুল গান্ধীর ভিয়েতনাম সফরকে কেন্দ্র করে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে। এক দিকে বিজেপির আক্রমণ, অন্য দিকে কংগ্রেসের পালটা যুক্তি। আর শশী থরুরের ‘ট্রাভেল এজেন্ট নই’ মন্তব্য সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত জল্পনা চলবেই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More