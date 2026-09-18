NSE IPO GMP Today Latest Update: এনএসই-র আইপিও জিএমপি নিম্নমুখী, দ্বিতীয় দিনে নজর বিনিয়োগকারীদের

NSE IPO GMP Today Latest Update: এনএসই-র আইপিও জিএমপি নিম্নমুখী, দ্বিতীয় দিনে নজর বিনিয়োগকারীদের
দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারবাজার সংস্থার এই আইপিও নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও গ্রে মার্কেটে এর প্রিমিয়াম ক্রমশ কমছে। বর্তমানে এনএসই আইপিওর গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম বা জিএমপি ১৪২ টাকা। এই জিএমপি আইপিওর ঊর্ধ্বসীমার দামের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ প্রিমিয়ামের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
দেশের শেয়ারবাজারে দীর্ঘ অপেক্ষার পর শুরু হয়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসই-র আইপিও-র আবেদন। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা এই আইপিওর দ্বিতীয় দিন আজ। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারবাজার সংস্থার এই আইপিও নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও গ্রে মার্কেটে এর প্রিমিয়াম ক্রমশ কমছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এনএসই আইপিওর গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম বা জিএমপি ১৪২ টাকা। এই জিএমপি আইপিওর ঊর্ধ্বসীমার দামের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ প্রিমিয়ামের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
জিএমপির এই পতন অবশ্যই নজর কেড়েছে। কারণ কয়েক দিন আগেও এনএসই আইপিওর গ্রে মার্কেটে প্রিমিয়াম অনেক বেশি ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর এই প্রিমিয়াম ২০০ টাকারও বেশি ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি প্রাইস ব্যান্ড ঘোষণা হওয়ার আগে একসময় জিএমপি প্রায় ৩০০ টাকার কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে কমে ১৪২ টাকা হওয়ায় গ্রে মার্কেটে প্রত্যাশার তাপ কিছুটা কমেছে।
আইপিওর প্রথম দিনে অবশ্য খুব বেশি সাবস্ক্রিপশন দেখা যায়নি। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দিন শেষে পুরো আইপিও ০.৪৩ গুণ বা ৪৩ শতাংশ সাবস্ক্রাইব হয়েছিল। খুচরো বিনিয়োগকারীদের অংশে সাবস্ক্রিপশন ছিল ০.৪৪ গুণ। প্রাতিষ্ঠানিক বা কিউআইবি বিনিয়োগকারীদের অংশে সাবস্ক্রিপশন ছিল ০.১৯ গুণ এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের অংশে ছিল ০.৭২ গুণ। ফলে প্রথম দিনের শেষে সামগ্রিক চিত্র ছিল মিশ্র।
এনএসই-র আইপিওর প্রাইস ব্যান্ড নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি শেয়ারে ১,৭০০ টাকা থেকে ১,৭৮৫ টাকা। এক লটে রয়েছে ৮টি শেয়ার। অর্থাৎ, ঊর্ধ্বসীমার দামে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ন্যূনতম ১৪,২৮০ টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে। এনএসই-র কর্মীদের জন্য প্রতি শেয়ারে ১৭০ টাকা ছাড়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আইপিওটি ১৭ সেপ্টেম্বর খুলেছে এবং ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
এই আইপিওর মোট আকার প্রায় ২২,৫৬১.৫৭ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ আইপিওটি অফার ফর সেল বা ওএফএস ভিত্তিক। অর্থাৎ, নতুন শেয়ার ইস্যু করে কোম্পানির হাতে নতুন মূলধন আসছে না। পরিবর্তে বর্তমান বিনিয়োগকারীরা তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করছেন এবং সেই বিক্রির অর্থ তাঁদের কাছেই যাবে। মোট ১২.৬৪ কোটি শেয়ার এই আইপিওর মাধ্যমে অফার করা হচ্ছে।
এনএসই আইপিওর জন্য কোটাক মাহিন্দ্রা ক্যাপিটাল কর্পোরেশনকে প্রধান ব্যবস্থাপক এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আইপিওর আগে ১৬ সেপ্টেম্বর অ্যাঙ্কর বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় ৬,৭৪৬.১৮ কোটি টাকা তোলা হয়েছিল। প্রস্তাব অনুযায়ী, এনএসই-র শেয়ার ২৪ সেপ্টেম্বর বাজারে তালিকাভুক্ত হতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More