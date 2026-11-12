Nvidia CEO Jensen Huang Affairs: জেনসেন হুয়াংকে সরানোর প্রস্তুতি! ২ পরকীয়ায় জড়ানো CEO-র উত্তরসূরি খুঁজছে এনভিডিয়া

Nvidia CEO Jensen Huang Affairs: জেনসেন হুয়াংকে সরানোর প্রস্তুতি! ২ পরকীয়ায় জড়ানো CEO-র উত্তরসূরি খুঁজছে এনভিডিয়া
সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘদিনের সিইও জেনসেন হুয়াংকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিচালন পর্ষদ! শুধু তাই নয়, তাঁর বিকল্প খুঁজতে একটি বহিরাগত সংস্থার সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের।
বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার অন্দরে এবার বড়সড় ক্ষমতার পালাবদলের জল্পনা। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘদিনের সিইও জেনসেন হুয়াংকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিচালন পর্ষদ! শুধু তাই নয়, তাঁর বিকল্প খুঁজতে একটি বহিরাগত সংস্থার সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের। এমনকী, স্থায়ী উত্তরসূরি নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তীকালীন সিইও নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। আর এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির কেন্দ্রে রয়েছে হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এক মহিলার বিরুদ্ধে চিনা গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহ এবং সংস্থার গোপন প্রযুক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর একটি প্রতিবেদনের সূত্র ধরে NDTV জানিয়েছে, জেনসেন হুয়াংকে সরানোর বিষয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। বুধবারই পরিচালকদের বৈঠকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। অন্যদিকে, ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্ভাব্য উত্তরসূরি খুঁজতে ইতিমধ্যেই একটি বহিরাগত সংস্থার সঙ্গে কাজ শুরু করেছেন বোর্ডের সদস্যরা। স্থায়ী সিইও নির্বাচনের আগে কাউকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও এনভিডিয়ার তরফে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নেরও তাৎক্ষণিক কোনও জবাব দেয়নি সংস্থা।
কিন্তু হঠাৎ কেন হুয়াংকে সরানোর তোড়জোড়? এর পিছনে রয়েছে একাধিক ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিযোগ। সম্প্রতি অ্যালিস হুয়াং নামে এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন এনভিডিয়ার প্রধান। অ্যালিস সিঙ্গাপুরের সংস্থা মেগাস্পিড ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংস্থাটি এনভিডিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বড় গ্রাহক বলে জানা গিয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যালিসের বিরুদ্ধে চিন সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ও সন্দেহ রয়েছে। ফলে হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কারণে এনভিডিয়ার বাণিজ্যিক গোপন তথ্য বা প্রযুক্তিগত সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়েছিল কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে চিন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এনভিডিয়া এবং মেগাস্পিডও কোনও অন্যায় করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
বিতর্ক আরও বেড়ে যায় যখন নিউ ইয়র্ক টাইমসের আরেকটি প্রতিবেদনে উঠে আসে কিম্বারলি পাওয়েলের নাম। তিনি এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সরাসরি জেনসেন হুয়াংয়ের অধীনে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গেও হুয়াংয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। অর্থাৎ, একদিকে সম্ভাব্য বিদেশি গুপ্তচরবৃত্তির যোগ, অন্যদিকে নিজের অধস্তন মহিলা আধিকারিকের সঙ্গে সম্পর্ক—দুই বিষয়ই এখন বোর্ডের কাছে বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে।
ব্লুমবার্গের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, হুয়াংকে সরানো এনভিডিয়ার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত হতে পারে। কারণ, সংস্থার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র সিইও। তাঁর নেতৃত্বে এনভিডিয়ার শেয়ারদর ৭ লক্ষ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপ্লবে সংস্থার যে আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তার পিছনে হুয়াংয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাঁর বিদায় সংস্থার ব্যবসা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
এদিকে, এই বিতর্ক প্রকাশ্যে আসার পর বুধবার বর্ধিত লেনদেনে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম প্রায় ৮ শতাংশ পড়ে যায়। এখন প্রশ্ন, বিশ্বের এআই প্রযুক্তির বাজারে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারকারী সংস্থা কি শেষ পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠাতাকেই বিদায় জানাবে? নাকি ব্যক্তিগত বিতর্ক সামলে ফের নেতৃত্বে থাকবেন জেনসেন হুয়াং? আপাতত সেই সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ মহল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More