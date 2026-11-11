Nvidia Update: চিনা স্পাইয়ের প্রেমের ফাঁদ! এনভিডিয়া-র ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের চিপ বেজিংয়ে পাচার: Report

Nvidia Update: চিনা স্পাইয়ের প্রেমের ফাঁদ! এনভিডিয়া-র ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের চিপ বেজিংয়ে পাচার: Report
Nvidia Update: সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের তথ্যমতে, ৬৩ বছর বয়সি জেনসেন হুয়াং বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার খবর এবং অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হওয়ার পর এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৪ শতাংশের বেশি কমেছে।
Nvidia Update: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ইনফরমেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং ও চিনের গোয়েন্দা সন্দেহের মুখে থাকা এক ব্যবসায়ীর সম্পর্ককে ব্যবহার করে অন্তত ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের আধুনিক এআই চিপ বেজিংয়ে পাচার হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অ্যালিস তার স্বামী ও বোনকে নিয়ে চিন ও সিঙ্গাপুর জুড়ে একাধিক কোম্পানির একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এনভিডিয়ার নিষেধাজ্ঞাভুক্ত উন্নত চিপগুলো তারা নিজেদের দখলে নেন।
ইনফরমেশনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে ছিল ‘সাংহাই সেঞ্চুরি লিটং’ নামের একটি চিনা কোম্পানি। ২০২৩ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠার মাত্র চার মাসের মাথায় কোম্পানিটি এনভিডিয়ার ‘প্রেফার্ড ক্লাউড পার্টনার’ হিসেবে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। মার্কিন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার কারণে যখন চিনে এনভিডিয়ার চিপ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হতো, তখন অ্যালিস এনভিডিয়ার শীর্ষ পর্যায় ও বিতরণকারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যবহার করে চিপের চালান নিশ্চিত করতেন। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এনভিডিয়ার সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ ‘এইচ১০০’, ‘এইচ২০০’ ও কিছু ‘এ১০০’ প্রসেসরসহ মোট প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার চিপ চীনে নেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের তথ্যমতে, ৬৩ বছর বয়সি জেনসেন বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার খবর এবং অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হওয়ার পর এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৪ শতাংশের বেশি কমেছে। এফবিআই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং জেনসেন কর্মীদের কাছে স্ত্রীর সঙ্গে প্রবঞ্চনার কথা স্বীকার করেছেন, তবে অ্যালিসের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলেননি। পাশাপাশি, এনভিডিয়া ও হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে মামলাও হয়েছে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, হুয়াংয়ের কথিত সম্পর্ক এবং এর সম্ভাব্য নিরাপত্তা ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের যথাযথ তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে কোম্পানির শেয়ারের দাম ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মামলাকারীরা দাবি করেছেন। এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে এনভিডিয়া, আলিবাবা, টেনসেন্ট, মেগাস্পিড ও সাংহাই সেঞ্চুরি লিটং কোনও সাড়া দেয়নি।
চিন অবশ্য গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। চিনা বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই এবং এগুলো চিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। ফলে এনভিডিয়ার অভ্যন্তরীণ তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে, তা নিয়ে প্রযুক্তি খাত ও ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকদের নজর রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান প্রযুক্তি সংস্থার সিইওকে ঘিরে এই বিতর্ক এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে উন্নত সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা তীব্র। তদন্তে কোম্পানির গোপন তথ্য বা জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা, সেটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে এনভিডিয়া বলছে, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণ নেই।