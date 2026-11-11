Nvidia Crisis Update: ‘আমার মতো আর কেউ হবে না’, জেনসেন হুয়াংকে ঘিরে বিতর্কে উত্তরসূরি সংকটে এনভিডিয়া

Nvidia Crisis Update: ‘আমার মতো আর কেউ হবে না’, জেনসেন হুয়াংকে ঘিরে বিতর্কে উত্তরসূরি সংকটে এনভিডিয়া
AI প্রযুক্তির দুনিয়ায় এনভিডিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা যার, তিনি হলেন সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেন হুয়াং। কিন্তু এবার সেই হুয়াংকে ঘিরেই গভীর সংকটে পড়েছে এনভিডিয়া।
বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়া (Nvidia)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI প্রযুক্তির দুনিয়ায় সংস্থাটির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা যার, তিনি হলেন সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেন হুয়াং। কিন্তু এবার সেই হুয়াংকে ঘিরেই গভীর সংকটে পড়েছে এনভিডিয়া। একদিকে চীনা গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ঘিরে ব্যক্তিগত বিতর্ক, অন্যদিকে সংস্থার পরিচালন পর্ষদের তদন্ত এবং ভবিষ্যতে তাঁর জায়গায় কে দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে অস্বস্তিতে বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান প্রযুক্তি সংস্থাটি।
সম্প্রতি এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকার কথা স্বীকার করেছেন ৬৩ বছর বয়সি হুয়াং। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দাবি বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, ওই ব্যবসায়ী চিনের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই মহিলার নাম অ্যালিস হুয়াং। তিনি সিঙ্গাপুরের প্রযুক্তি সংস্থা মেগাস্পিডের প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ। যদিও এই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছে চিন। বেজিংয়ের দাবি, চিনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে স্বাধীন তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তের নেতৃত্ব দেবেন বাইরের আইনজীবীরা। এই তদন্তে হুয়াংয়ের কোনও ভূমিকা থাকবে না। তবে তদন্ত চলাকালীন তিনি সংস্থার সিইও হিসেবেই কাজ চালিয়ে যাবেন। এনভিডিয়ার দাবি, এখনও পর্যন্ত সংস্থার গোপন তথ্য বা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও প্রমাণ তাদের হাতে নেই।
এদিকে হুয়াং ও এনভিডিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন এক শেয়ারহোল্ডার। তাঁর অভিযোগ, হুয়াংকে ঘিরে বিতর্ক এবং সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি বিনিয়োগকারীদের কাছে যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন শেয়ারহোল্ডাররা। এই বিতর্কের জেরে এক দিনেই এনভিডিয়ার বাজারমূল্য থেকে প্রায় ১৯০ বিলিয়ন ডলার কমে যায়। সংস্থার শেয়ারের দামও প্রায় ৪.৩ শতাংশ পড়ে যায়।
তবে এনভিডিয়ার কাছে আরও বড় প্রশ্ন হল হুয়াংয়ের উত্তরসূরি কে? তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংস্থার নেতৃত্বে রয়েছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই ভিডিও গেমের গ্রাফিক্স চিপ নির্মাতা সংস্থা থেকে AI প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে এনভিডিয়া। কিন্তু সংস্থার ভিতরে তাঁর বিকল্প হিসেবে কাউকে এখনও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। প্রাক্তন এনভিডিয়া আধিকারিকদের দাবি, উত্তরসূরি বাছাইয়ের আলোচনা অতীতে হলেও হুয়াং তাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল, সম্ভাব্য উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করলে শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিভাজন তৈরি হতে পারে।
এমনকী সংস্থার পরিচালন পর্ষদের সঙ্গেও হুয়াংয়ের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পর্ষদের ১০ জন সদস্যের অনেকেই দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও পুরনো বিনিয়োগকারী। তাঁদের সম্মিলিতভাবে পর্ষদে থাকার অভিজ্ঞতা ১৬১ বছর। অভিযোগ, সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পর্ষদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে সীমিত রেখেছেন হুয়াং। তাঁর অধীনে ৬০ জনেরও বেশি সরাসরি রিপোর্ট করেন। ফলে সংস্থার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই তাঁর উপর নির্ভরশীল।
হুয়াংয়ের পরিবারের সদস্যরাও এনভিডিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। ছেলে স্পেন্সার রোবোটিক্স বিভাগে, মেয়ে ম্যাডিসন মার্কেটিং বিভাগে এবং জামাই নিকো ক্যাপ্রেজ ব্যবসায়িক উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে মেয়ে ভবিষ্যতে তাঁর উত্তরসূরি হবেন কি না, সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন হুয়াং নিজেই।
জানুয়ারিতে এক মন্তব্যে তিনি বলেছিলেন, সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে পর্ষদ তাঁকে সরিয়ে দিতে পারে। আবার তাঁরই বক্তব্য, ‘আমার মতো আর কেউ হবে না।’ অর্থাৎ এনভিডিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে কতটা গভীর, তা স্পষ্ট। কিন্তু কোনও একটি সংস্থার ভবিষ্যৎ কি একজন ব্যক্তির উপর এতটাই নির্ভরশীল হতে পারে? হুয়াংকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More