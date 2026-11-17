মেগাস্পিডকে ২০২৫ সালেই ‘নো সেল’ তালিকায় রেখেছিল এনভিডিয়া, সামনে এল মার্কিন তদন্তের রিপোর্ট
মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ এবং বিচার বিভাগ যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর অন্য দেশে সরিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেই তদন্ত শুরু হয়েছিল। ২০২৫ সালের মে মাসে তদন্তকারীরা এনভিডিয়ার কাছে মেগাস্পিডের সঙ্গে সরাসরি এবং পরোক্ষ চিপ বিক্রির যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠান।
চিনের হাতে আমেরিকার অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি পৌঁছে যাওয়া আটকাতে মরিয়া ওয়াশিংটন। তার মধ্যেই সিঙ্গাপুরের একটি সংস্থা মেগাস্পিড ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে এনভিডিয়ার উন্নত প্রযুক্তির চিপ চিনা সংস্থাগুলির কাছে পাচার করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় নতুন তথ্য সামনে আনল আমেরিকার বাণিজ্য এবং বিচার বিভাগ। মার্কিন তদন্তকারীদের দাবি, ২০২৪ সালেই মেগাস্পিডের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক লেনদেনের সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। তার পর ২০২৫ সালের জুন মাসে সংস্থাটিকে নিজেদের ‘নো সেল’ তালিকায় তুলে দেয় এনভিডিয়া। অর্থাৎ, মেগাস্পিডের কাছে সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে চিপ বিক্রি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চিপ নির্মাতা সংস্থা।
মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ এবং বিচার বিভাগ যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর অন্য দেশে সরিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেই তদন্ত শুরু হয়েছিল। ২০২৫ সালের মে মাসে তদন্তকারীরা এনভিডিয়ার কাছে মেগাস্পিডের সঙ্গে সরাসরি এবং পরোক্ষ চিপ বিক্রির যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠান। এর পর জুন মাসে মেগাস্পিডকে ‘নো সেল’ তালিকায় রাখা হয়। একই মাসে আমেরিকার বাণিজ্য বিভাগের ব্যুরো অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটির আধিকারিকেরা সিঙ্গাপুরের আইনরক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে মেগাস্পিডের দফতরে যান। সেখানে চিপের প্রকৃত ব্যবহার এবং গন্তব্য যাচাই করা হয়। সংস্থার তৎকালীন প্রধান অ্যালিস হুয়াংকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পরে এই ঘটনায় ফৌজদারি তদন্তের দায়িত্ব নেয় মার্কিন বিচার বিভাগ।
কেন নিশানায় মেগাস্পিড?
আমেরিকার অভিযোগ, মেগাস্পিডের মাধ্যমে অত্যাধুনিক এনভিডিয়া চিপ চিনা সংস্থাগুলির কাছে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে চিনের কাছে সরাসরি উন্নত এআই চিপ বিক্রি করা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ডেটা সেন্টার তৈরি করে সেখানে চিপ বসিয়ে ক্লাউড পরিষেবার মাধ্যমে চিনা সংস্থাগুলিকে কম্পিউটিং ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া সম্ভব। এই ফাঁক গলেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর চেষ্টা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ওয়াশিংটন।
সিঙ্গাপুরও এই সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে। সার্ভার কেনার সময় ভুল তথ্য দেওয়া এবং সেখান থেকে মালয়েশিয়ায় পাঠানো যন্ত্রাংশ অন্য গন্তব্যে চলে গিয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে অ্যালিসের বিরুদ্ধে অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ পায়নি সিঙ্গাপুর পুলিশ। যদিও তাঁর দেওয়া তথ্য নিয়ে অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগও এখনও প্রমাণিত নয়।
বিতর্কে এনভিডিয়ার প্রাক্তন প্রধানও
এই তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এনভিডিয়ার প্রাক্তন প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের নাম। মেগাস্পিডের প্রাক্তন কর্তা অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের খবর সামনে আসার পর বিতর্ক আরও বেড়েছে। গত ১২ নভেম্বর এনভিডিয়ার প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেন জেনসেন। যদিও অ্যালিসের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকার করলেও তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। চিনও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এ দিকে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, চিনে এআই চিপ পৌঁছনোর পথে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মালয়েশিয়ায় ২০২৭ সালে একটি বড় ডেটা সেন্টার চালু হওয়ার কথা। সেখানে এনভিডিয়ার অত্যাধুনিক সার্ভার ব্যবহার করে চিনের একটি প্রযুক্তি সংস্থাকে পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। সব মিলিয়ে এনভিডিয়া-মেগাস্পিড বিতর্ক এখন শুধু বাণিজ্যিক অনিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা এবং চিনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রশ্নও।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More