Nvidia: আতস কাচের তলায় চিনা সংযোগ! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সার্ভার সরবরাহ স্থগিত করল এনভিডিয়া
Nvidia: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণবিধি গত সপ্তাহে কার্যকর হয়েছে। এর আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে উন্নত প্রযুক্তির চিপ রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
Nvidia: চিনের সঙ্গে যোগ থাকা মার্কিন সংস্থাগুলির মাধ্যমে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপ সরবরাহ করছে এনভিডিয়া! মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। এই আবহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণবিধির কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চার দেশে চিপযুক্ত সার্ভার সরবরাহ স্থগিত করেছে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়া। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) মার্কিন যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফিন্যানশিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ফিন্যানশিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এনভিডিয়া তাদের উৎপাদন অংশীদার ডেল ও সুপারমাইক্রোকে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় সার্ভার পাঠানো বন্ধ রাখতে বলেছে। সংস্থা দুটি এনভিডিয়ার চিপ ব্যবহার করে সার্ভার তৈরি করে। নতুন নির্দেশের কারণে চার দেশের ক্রেতাদের জানানো হয়েছে, আপাতত তাদের অর্ডার সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণবিধি গত সপ্তাহে কার্যকর হয়েছে। এর আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে উন্নত প্রযুক্তির চিপ রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
ওয়াশিংটনের আশঙ্কা, এ সব দেশের ডেটা সেন্টার ব্যবহার করে চিনা সংস্থাগুলি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে উন্নত এআই চিপ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে ক্লাউড পরিষেবা সংস্থাগুলির কাছ থেকে কম্পিউটিং সক্ষমতা ভাড়া নিয়ে চিনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি এআই মডেল প্রশিক্ষণের কাজ করছে। নতুন বিধিনিষেধের মাধ্যমে এ ধরনের সুযোগ সীমিত করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে চার দেশে সার্ভার সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তটি স্থায়ী নাকি সাময়িক, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নতুন বিধিনিষেধ মেনে সরবরাহ কার্যক্রম কীভাবে চালানো যায়, তা নিয়ে এনভিডিয়া ও তাদের অংশীদাররা কাজ করছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এনভিডিয়া, ডেল ও সুপারমাইক্রোর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের মেগাস্পিডের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসার পর সংস্থার নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। চলতি মাসে পদত্যাগের পর ১১ দিন বাদে ফের দায়িত্বে ফেরেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদকে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। যদিও এই দাবি খারিজ করেছেন হুয়াং নিজে। বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ এনভিডিয়ার অভ্যন্তরীণ। এই নিয়েও উঠতে শুরু করে প্রশ্ন। তাই চিপ সরবরাহের বিতর্কের পাশাপাশি এনভিডিয়া ও ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পর্কও এখন আলোচনার কেন্দ্রে।