Nvidia Jensen Huang Update: ট্রাম্প-মাস্কের সমর্থনে ফিরতে পারবেন জেনসেন হুয়াং? এনভিডিয়ার বোর্ড কী ভাবছে?
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার সিএনবিসি-র (CNBC) একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ বর্তমানে হুয়াংকে ফেরানোর কথা ভাবছে না।
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার (Nvidia) সিইও পদে জেনসেন হুয়াংকে ফিরিয়ে আনার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্ক, সিলিকন ভ্যালির একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এমনকী তাঁকে ফেরানোর দাবিতে অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ। কিন্তু এত চাপের মধ্যেও নিজেদের অবস্থান বদলাতে রাজি নয় এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। সূত্রের খবর, জেনসেন হুয়াংকে ফের সংস্থার সিইও পদে বসানোর বিষয়ে আপাতত কোনও আলোচনাই করছে না বোর্ড। ফলে প্রযুক্তি দুনিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের প্রত্যাবর্তন ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার সিএনবিসি-র (CNBC) একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ বর্তমানে হুয়াংকে ফেরানোর কথা ভাবছে না। বরং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, টানা ৩৩ বছর এনভিডিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত সপ্তাহে সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়ান জেনসেন হুয়াং। তাঁর পদত্যাগের পিছনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠে আসার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক চিনা ব্যবসায়ী মহিলা অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোর কথা স্বীকার করেছিলেন জেনসেন। ওই মহিলার সঙ্গে চিনের গোয়েন্দা সংস্থার সম্ভাব্য যোগাযোগ নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। অভিযোগ উঠেছে, ওই মহিলা চিনের কাছে কোনও গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এনভিডিয়ার একাধিক কর্মীর সঙ্গে হুয়াংয়ের সম্পর্কের অভিযোগও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই অভিযোগগুলির পূর্ণ সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ।
সংস্থার তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ওয়াচটেল লিপটন নামে একটি আইনি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্তের মূল উদ্দেশ্য, হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত আচরণের কারণে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে কি না কিংবা এনভিডিয়ার কোনও গোপন বাণিজ্যিক তথ্য ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা নির্ধারণ করা। এই পরিস্থিতিতে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে তাঁকে ফিরিয়ে আনলে সংস্থার আইনি ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
তবে হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের দাবিতে সরব হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, হুয়াং একটি বড় শিক্ষা পেয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। এনভিডিয়ার সিইও পদে তাঁর ফিরে আসায় আপত্তি নেই বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
অন্যদিকে, ইলন মাস্ক সরাসরি হুয়াংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে ফেরানোর দাবিতে শুরু হওয়া পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন মাস্ক। এপিক গেমসের সিইও টিম সুইনি এবং ওয়াই কম্বিনেটরের গ্যারি ট্যানের মতো প্রযুক্তি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছেন। পিটিশনকারীদের বক্তব্য, ৩৩ বছর ধরে সংস্থাকে নেতৃত্ব দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় এনভিডিয়াকে শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন হুয়াং। তাই তদন্ত শেষ হওয়ার আগে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি।
এদিকে, এনভিডিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সংস্থার চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার কোলেট ক্রেস। স্থায়ী উত্তরসূরি খোঁজার প্রক্রিয়াও চলছে। হুয়াংয়ের বিতর্কের জেরে শেয়ারবাজারেও ধাক্কা খেয়েছে সংস্থাটি। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৪ শতাংশেরও বেশি কমেছে এবং বিতর্ক প্রকাশ্যে আসার পর সংস্থার বাজারমূল্য থেকে প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার মুছে গিয়েছে।
সব মিলিয়ে ট্রাম্প ও মাস্কের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সমর্থন এবং হাজার হাজার কর্মী ও বিনিয়োগকারীর আবেদন সত্ত্বেও এখনই হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা দেখছে না এনভিডিয়ার বোর্ড। তদন্তের ফলাফল এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের উপরই নির্ভর করছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এআই চিপ নির্মাতা সংস্থার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More