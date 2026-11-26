২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Nvidia: চিনা মালিকানাধীন মার্কিন সংস্থার কাছে এনভিডিয়ার অত্যাধুনিক AI চিপ বিক্রি! আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি
রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা এনভিডিয়া (Nvidia) আমেরিকায় অবস্থিত অন্তত দুটি সংস্থার কাছে তাদের অত্যাধুনিক AI চিপ বিক্রি করছে। কিন্তু বাস্তবে ওই সংস্থা দুটির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে চিনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের হাতে।
চিনের হাতে যাতে আমেরিকার অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI প্রযুক্তি না পৌঁছয়, তার জন্য একাধিক কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ওয়াশিংটন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞার ফাঁক গলেই কি চিনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে মার্কিন প্রযুক্তি? এবার এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল CBS News-এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চিপ প্রস্তুতকারী সংস্থা এনভিডিয়া (Nvidia) আমেরিকায় অবস্থিত অন্তত দুটি সংস্থার কাছে তাদের অত্যাধুনিক AI চিপ বিক্রি করছে। কিন্তু বাস্তবে ওই সংস্থা দুটির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে চিনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের হাতে। আরও উদ্বেগের বিষয়, এই সংস্থাগুলি পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ওই চিপ বিক্রি করছে অথবা ভাড়া দিচ্ছে। ফলে মার্কিন প্রযুক্তি শেষ পর্যন্ত চিনের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।
বুধবার (২৫ নভেম্বর) CBS News-এর প্রকাশিত এই অনুসন্ধানী রিপোর্টে উঠে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার দুটি সংস্থার নাম—RiCloud AI এবং Aivres। কয়েক ডজন কর্পোরেট নথি, আদালতের নথি এবং সংস্থাগুলির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে CBS News। তাদের তদন্তে সহযোগিতা করেছে ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থা C4ADS।
প্রথমেই আসা যাক RiCloud AI-এর কথায়। ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসেতে অবস্থিত এই সংস্থা এনভিডিয়ার অন্যতম ‘প্রেফার্ড পার্টনার’। অর্থাৎ, অত্যাধুনিক AI চিপ কেনা, সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পায় তারা। কিন্তু CBS-এর তদন্তে দেখা গিয়েছে, RiCloud AI-এর মূল সংস্থা Yuxing InfoTech Investment Holdings-এর সদর দপ্তর চিনের শেনঝেনে। হংকংয়ের শেয়ার বাজারেও তালিকাভুক্ত রয়েছে সংস্থাটি।
আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, Yuxing-এর প্রধান কং ইউ (Cong Yu) চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির অধীনস্থ কমান্ড কলেজ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে মার্কিন সরকার এখনও পর্যন্ত RiCloud AI কিংবা Yuxing-এর বিরুদ্ধে কোনও বেআইনি কাজের অভিযোগ আনেনি। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরেই এনভিডিয়ার অংশীদার হয় RiCloud AI। পরে সংস্থাটিকে ‘প্রেফার্ড ক্লাউড পার্টনার’-এর মর্যাদা দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় সংস্থা Aivres। আগে এই সংস্থার নাম ছিল Inspur। চিনা সংস্থা Inspur Group-এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে চিনের ওই গোষ্ঠীর একাধিক সংস্থাকে আমেরিকার নিরাপত্তা ঝুঁকির তালিকায় রাখা হয়। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত সংস্থাটি নিজেদের নাম বদলে Aivres করে। বর্তমানে এনভিডিয়ার ওয়েবসাইটে ‘এলিট কম্পিউট পার্টনার’ হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে তারা। তবে Aivres নিজে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই।
CBS-এর রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত Aivres দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্তত ৫৬০ কোটি ডলারের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের কম্পিউটারে ছিল এনভিডিয়ার ব্ল্যাকওয়েল (Blackwell) চিপ। এই চিপ চিনে রপ্তানি করার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের বাণিজ্যিক নথি বিশ্লেষণেও এই তথ্য উঠে এসেছে। মালয়েশিয়ার Megaspeed এবং Aolani-র মতো সংস্থার কাছে এই সার্ভার পৌঁছেছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। ওই সংস্থাগুলি চিনের Alibaba এবং ByteDance-কে ক্লাউড AI পরিষেবা দেয়।
এই ঘটনায় মার্কিন আইনপ্রণেতাদের উদ্বেগও বাড়ছে। সেনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেনের বক্তব্য, মার্কিন রপ্তানি নীতি মেনে চলার বিষয়ে এনভিডিয়ার কর্ণধার জেনসেন হুয়াং এবং সংস্থার পরিচালন পর্ষদকে কংগ্রেসের কাছে জবাব দিতে হবে। অন্যদিকে C4ADS-এর বিশ্লেষক মিশেল কন্ডির মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবসার জটিল মালিকানা কাঠামোর কারণে প্রযুক্তির প্রকৃত গন্তব্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।
উল্লেখ্য, AI প্রযুক্তিতে আমেরিকার আধিপত্য বজায় রাখতে চিনের কাছে উন্নতমানের চিপ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দেশের সংস্থা এবং জটিল ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে সেই প্রযুক্তি পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। তবে রিপোর্টে নাম থাকা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের অভিযোগ এখনও প্রমাণিত নয়। ফলে এনভিডিয়ার চিপ বাণিজ্য এবং মার্কিন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগামী দিনে ওয়াশিংটনের চাপ আরও বাড়তে পারে।