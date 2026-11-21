২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Nvidia Share Crash: এনভিডিয়ার শেয়ারে ভয়াবহ ধস! এক ধাক্কায় উধাও ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার
এনভিডিয়ার এই পতনের প্রভাব পড়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজারের শীর্ষ সংস্থাগুলির তালিকাতেও। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার তৃতীয় সর্বাধিক মূল্যবান সংস্থার জায়গা ধরে রেখেছিল এনভিডিয়া। কিন্তু লাগাতার শেয়ার দর কমায় সেই জায়গা দখল করেছে গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেট (Alphabet)।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI বিপ্লবের অন্যতম প্রধান মুখ এনভিডিয়া (Nvidia)। সেই সংস্থার শেয়ারেই এবার নজিরবিহীন ধস! একের পর এক দিন দরপতনের জেরে বাজারমূল্য থেকে কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে প্রায় ২.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ কয়েকশো লক্ষ কোটি টাকা। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর মার্কিন শেয়ার বাজারে এনভিডিয়ার শেয়ার এক ধাক্কায় ১৪ শতাংশ পড়ে যায়। গত ৬ অক্টোবরের সর্বোচ্চ বাজারমূল্য থেকে সংস্থাটির শেয়ারের দাম কমেছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। শুধু এনভিডিয়াই নয়, AI প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত একাধিক সংস্থার শেয়ারে ব্যাপক পতনের জেরে কার্যত ধস নেমেছে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি বাজারে।
এনভিডিয়ার এই পতনের প্রভাব পড়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজারের শীর্ষ সংস্থাগুলির তালিকাতেও। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার তৃতীয় সর্বাধিক মূল্যবান সংস্থার জায়গা ধরে রেখেছিল এনভিডিয়া। কিন্তু লাগাতার শেয়ার দর কমায় সেই জায়গা দখল করেছে গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেট (Alphabet)। বর্তমানে আমেরিকার চতুর্থ সর্বাধিক মূল্যবান সংস্থা এনভিডিয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে অ্যাপল এবং মাইক্রোসফট। শুক্রবারের লেনদেনে এনভিডিয়ার বাজারমূল্য প্রায় ৩.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল বলে জানিয়েছে LSEG-এর তথ্য।
কিন্তু কেন হঠাৎ এই বিপর্যয়? বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, AI প্রযুক্তিতে বিপুল বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে লগ্নিকারীদের মধ্যে। গত কয়েক বছরে AI-কে কেন্দ্র করে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম দ্রুত বেড়েছে। ডেটা সেন্টার, অত্যাধুনিক চিপ এবং AI পরিকাঠামো তৈরিতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে বিশ্বের বড় বড় সংস্থা। কিন্তু এই বিপুল বিনিয়োগের তুলনায় ভবিষ্যতে কতটা আর্থিক লাভ হবে, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ফলে AI প্রযুক্তির বাজারে বুদবুদ তৈরি হয়েছে কি না, সেই আশঙ্কাতেই শেয়ার বিক্রি করছেন লগ্নিকারীদের একাংশ।
দ্বিতীয়ত, এনভিডিয়ার নেতৃত্বে পরিবর্তনও বাজারে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের আকস্মিক পদত্যাগের পর নতুন নেতৃত্ব এবং সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাঁর পদত্যাগের পর প্রকাশিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল ওয়াল স্ট্রিটের প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও লগ্নিকারীদের আস্থা ফেরানো সম্ভব হয়নি। বরং AI ব্যবসার ভবিষ্যৎ এবং সংস্থার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। হুয়াংয়ের পদত্যাগ ঘিরে বিতর্ক সামনে আসার পর থেকে এনভিডিয়ার শেয়ার ৩০ শতাংশেরও বেশি পড়েছে।
এই পরিস্থিতিতে শুধু এনভিডিয়া নয়, অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টর সংস্থার শেয়ারেও ব্যাপক পতন হয়েছে। শুক্রবার AMD-র শেয়ার ১৩.৩ শতাংশ, মাইক্রনের ১৩.৯ শতাংশ এবং ব্রডকমের শেয়ার ১২.২ শতাংশ কমেছে। সেমিকন্ডাক্টর সংস্থাগুলির সূচক PHLX Semiconductor Index-ও ১০.৭ শতাংশ পড়েছে। AI পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত কর্নিং এবং ব্লুম এনার্জির শেয়ারও যথাক্রমে ১০.৯ ও ১৫.৩ শতাংশ কমেছে।
আমেরিকার প্রধান শেয়ার সূচকগুলিতেও এর প্রভাব পড়েছে। শুক্রবার S&P 500 সূচক ৩.৭ শতাংশ এবং Nasdaq Composite ৫.৩ শতাংশ কমেছে। S&P 500 অক্টোবর মাসের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে ১০ শতাংশের বেশি নেমে যাওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'কারেকশন' পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। Nasdaq-এর অবস্থাও উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালে সূচকটি প্রথমবারের মতো বার্ষিক হিসাবে লোকসানের মুখে পড়েছে। এশিয়ার জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজারেও ৫ শতাংশের বেশি পতন হয়েছে।
সব মিলিয়ে, AI প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদের জায়গায় এখন সংশয় তৈরি হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা বুঝতে চাইছেন, বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে আদৌ কতটা লাভের মুখ দেখবে প্রযুক্তি সংস্থাগুলি। এনভিডিয়ার এই নজিরবিহীন পতন তাই শুধুমাত্র একটি সংস্থার সংকট নয়, বরং গোটা AI-নির্ভর প্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।